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Економіка

Україна отримає $841 млн бюджетної підтримки від Світового банку під гарантії Канади – Корецький

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Україна отримає $841 млн бюджетної підтримки від Світового банку під гарантії Канади – Корецький

Найближчим часом Україна отримає від Світового банку $841 млн бюджетної підтримки під гарантії уряду Канади, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький у Телеграм-каналі.

Фінансування нададуть у межах проєкту PEACE in Ukraine. Кошти спрямують на відшкодування видатків державного бюджету, пов'язаних із пенсійними виплатами.

"Україна найближчим часом отримає $841 млн бюджетної підтримки від Світового банку під гарантії Уряду Канади. Кошти надаються в межах проєкту РЕАСЕ in Ukraine. Вони будуть спрямовані на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати", – наголосив прем'єр у понеділок.

Корецький також подякував уряду Канади та Світовому банку за надану підтримку: "Дякую Уряду Канади та Світовому банку за вагому та послідовну підтримку".

#допомога #сб #фінансування #peace
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