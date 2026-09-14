"Кернел" пройшов польовий аудит Verra для першого масштабного карбонового проєкту в Україні

Агрохолдинг "Кернел" пройшов польовий аудит міжнародної організації Verra, яка адмініструє Verified Carbon Standard (VCS) – одну з провідних світових програм сертифікації вуглецевих проєктів.

Аудит проведено в межах проєкту зі скорочення викидів у сільському господарстві, який компанія реалізує спільно з Sentinel Earth на площі 15 тис. га у Чернігівській області, повідомила пресслужба компанії.

"Для нас важливо довести, що скорочення викидів у сільському господарстві можна чітко вимірювати й підтверджувати. "Кернел" сам впроваджує ці практики на власних полях, тому ми відповідаємо і за результат, і за якість даних. У перспективі цей досвід відкриє шлях іншим українським агровиробникам до залучення міжнародних кліматичних інвестицій", – зазначила керівниця напряму сталого розвитку компанії Марта Трофімова.

Незалежний аудитор Verra відвідав 11 полів кластеру "Дружба-Нова" на Чернігівщині, де перевірив застосування кліматичних практик безпосередньо в полі.

Під час аудиту експерт провів інтерв'ю з агрономічною службою та керівництвом "Дружба-Нова", оцінив технології обробітку, систему збору та обліку даних, роботу лабораторії та агрономічний контроль. За результатами перевірки він відзначив високий рівень управління проєктом та точність польової аналітики, на якій базується розрахунок накопичення вуглецю.

Проєкт також увійшов до оцінювання міжнародної рейтингової компанії вуглецевих ринків Sylvera у категорії pre-issuance, що передбачає оцінку проєкту до випуску перших сертифікатів.

"Кернел" реалізує проєкт спільно з партнером – міжнародною компанією Sentinel Earth, змінюючи окремі підходи до обробітку землі для зменшення викидів та збільшення накопичення вуглецю в ґрунті.

Рішення щодо фінальної валідації та реєстрації проєкту у Verra очікується в січні. Після цього "Кернел" отримає право випускати верифіковані вуглецеві сертифікати міжнародного зразка.

Агрохолдинг "Кернел" – найбільший світовий виробник та експортер соняшникової олії, найбільший експортер зерна з України, оператор розгалуженої мережі логістичних активів та провідний виробник зернових та олійних культур в Україні. Є одним із найбільших виробників та продавців бутильованої олії в Україні. Займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

За результатами дев'яти місяців 2026 фінансового року (з 1 липня 2025 року) "Кернел" зменшив чистий прибуток на 5% – до $208 млн, виторг збільшив на 0,4% – до $3 млрд 92 млн, а EBITDA – на 1%, до $403 млн.