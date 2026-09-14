Тривають переговори за посередництва Індії та Туреччини щодо свободи судноплавства в Чорному морі – глава МЗС Польщі

Віцепрем'єр-міністр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив про переговори за посередництва Індії та Туреччини щодо свободи судноплавства у Чорному морі під час обговорення можливих переговорних форматів між Україною та Росією на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES 2026), яку провів Фонд Пінчука у Києві 11-12 вересня.

"Також тривають перемовини за посередництва Індії щодо свободи судноплавства в Чорному морі та за посередництва Туреччини", – сказав Сікорський у контексті того, що питання переговорних майданчиків та посередників не головне для припинення розв'язаної Росією війни проти України.

"Я вважаю, що якщо Путін готовий до розумного миру, то в переговорниках і посередниках не буде ніякого дефіциту. Просто він ще не готовий", – зазначив віцепрем'єр-міністр та міністр закордонних справ Польщі.

За його словами, перемовини та консультації між представниками України та Росії відбуваються постійно.

"Україна та Росія постійно ведуть перемовини щодо дуже складного питання обміну військовополоненими та тілами загиблих солдатів. Тож якби з боку Росії була готовність дійти згоди, вони могли б просто розширити ці переговори, і насправді вони розпочалися ще на самому початку війни з іншими питаннями", – зазначив Сікорський.

Як повідомив 13 вересня міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник, унаслідок системних російських ударів по портовій інфраструктурі та суднах перевалка вантажів у чорноморських портах "Великої Одеси" після 22 липня скоротилася більш ніж у 15 разів.

Своєю чергою Україна теж наносить удари по російському "тіньовому" флоту. Командувач Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України Роберт (Мадяр) Бровді днями повідомив, що у межах операції "МоЛоЧКа", що триває десять тижнів, знешкоджено 285 плавзасобів "тіньового" флоту РФ у Азовському та Чорному морях, зокрема з 1 по 11 вересня – 16 одиниць, у серпні – 54, у липні – 215 плавзасобів.