Україна має активніше попереджати світ про можливі катастрофічні наслідки блокування Чорного моря – ВАР

Україна має активніше попереджати світ про можливі глобальні наслідки тривалого обмеження експорту через Чорне море, оскільки Україна та Росія є великими постачальниками продовольства на світовий ринок, заявив голова Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Андрій Дикун за результатами зустрічі з делегацією групи Світового банку в Києві.

"Необхідно набагато голосніше усім нам говорити про глобальні наслідки блокування Чорного моря. Україна і росія є великими постачальниками продовольства на світовий ринок. Якщо експорт обох країн тривалий час залишатиметься обмеженим, наслідки відчують насамперед найбідніші країни", – написав він у соцмережах.

За словами Дикуна, нинішня ситуація для українських аграріїв складніша, ніж у 2022 році. Тоді блокування портів відбулося навесні, коли значна частина попереднього врожаю вже була реалізована, а альтернативна логістика через ЄС поступово нарощувалася. Наразі Україна входить в осінь із новим урожаєм та близько 8 млн тонн перехідних залишків, водночас агровиробникам необхідно сплачувати оренду, податки, повертати кредити та фінансувати наступну посівну.

"При цьому експорт різко скоротився, а росія цілеспрямовано б'є по портовій та зерновій інфраструктурі", – зазначив він.

Під час зустрічі сторони обговорили логістику, страхування суден, можливості румунського порту Констанца та залізничні перевезення. Водночас Дикун наголосив, що повноцінної альтернативи Чорному морю для українського агроекспорту немає, оскільки жодна інша логістика не здатна замістити обсяги, які Україна традиційно експортувала морем.

За його словами, для подальшої роботи програми "5-7-9" необхідно близько $250 млн. Це питання залишається в діалозі з міжнародними партнерами.

Також обговорювалася потреба агровиробників у зернових рукавах, яка через накопичення врожаю може сягнути близько 50 тис. штук. ВАР у партнерстві з Mercy Corps вже розпочала проєкт із передачі 3,2 тис. зернових рукавів агровиробникам із постраждалих від війни регіонів.

Світовий банк також готовий долучитися до вирішення цього питання. Зокрема, розглядається механізм компенсації агровиробнику до 80% вартості зернового рукава після його придбання.

Поміж іншим сторони обговорили можливі механізми розширення доступу аграріїв до фінансування, зокрема гарантійні інструменти для цільового кредитування агровиробників.

За оцінкою Дикуна, українському агросектору до кінця 2026 року може не вистачити $7-8 млрд, якщо ситуація з морським експортом залишатиметься без змін.

Також обговорювалася можливість запуску в Україні у 2027 році глобальної ініціативи Світового банку AgriConnect, яка, зокрема, спрямована на розширення доступу малих і середніх виробників до фінансування, технологій, переробки та ринків.

Джерело: https://www.facebook.com/andrij.dikun.493297/posts/pfbid026qQNH9URT3VPrujq5M8jY54Z9fcm2aiVahoqtmTYbv8GW4nRTTkv8v2E87eR4E3P