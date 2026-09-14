Валютні інтервенції НБУ минулого тижня зменшилися на 10,1%

Національний банк України (НБУ) минулого тижня зменшив інтервенції на міжбанківському ринку на $134,2 млн, або на 10,1%, – до $1 млрд 194,9 млн, свідчить статистика на сайті регулятора.

Згідно з даними НБУ, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо операцій юридичних осіб із купівлі та продажу валюти зменшилося до $163,9 млн із $210,3 млн за аналогічний період позаминулого тижня, а загалом становило $655,7 млн.

На ринку валютообмінних операцій населення середньоденне негативне сальдо з понеділка до четверга скоротилося до $40,8 млн із $46,6 млн тиждень тому. При цьому купівля населенням безготівкової валюти щодня перевищувала її продаж.

Офіційний курс гривні до долара минулого тижня практично не змінився – з 44,5616 грн/$1 на початку тижня до 44,5526 грн/$1 наприкінці.

На готівковому ринку курс купівлі долара послабився на 4 коп. – до 44,44 грн/$1, тоді як курс продажу майже не змінився – 44,84 грн/$1.