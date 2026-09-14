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Економіка

"Укрнафта" встановлює габіони навколо АЗК у Києві

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"Укрнафта" встановлює габіони навколо АЗК у Києві
Фото: Укрнафта

Мережа UKRNAFTA розпочала монтаж захисних споруд габіонів навколо своїх автозаправних комплексів у столиці, зокрема з боку трас та пішохідних доріжок, повідомило АТ "Укрнафта".

"У випадку ударів російських дронів по території АЗК ці споруди зможуть стримати уламки всередині периметра та допоможуть зменшити зовнішню зону ураження", – зазначила компанія.

Це дозволить знизити ризики для пішоходів та автомобілів, які можуть опинитися поблизу під час ворожої атаки.

"Безпека людей – це найголовніше. Найвищий пріоритет для UKRNAFTA. Тому компанія робить усе, щоб убезпечити клієнтів та персонал від наслідків російських повітряних атак по цивільній інфраструктурі", – заявив голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.

Також компанія готує додаткові заходи, про які буде повідомлено пізніше.

В "Укрнафті" нагадали: під час повітряної тривоги – незалежно від рівня загрози – АЗК UKRNAFTA припиняють роботу, а персонал і клієнти мають залишити територію.

Наразі особливо важливо уважно стежити за сигналами повітряної тривоги та не нехтувати цими правилами, наголосили в компанії.

#габіони #азк #укрнафта
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