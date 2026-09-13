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Економіка

Сибіга: Справедливо ставити питання про повне ембарго російської продукції на європейському ринку

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Сибіга: Справедливо ставити питання про повне ембарго російської продукції на європейському ринку
Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав до підняття питання про повне ембарго російської продукції на європейському ринку.

"Враховуючи ситуацію у Чорному морі, ми знаємо, що РФ намагається використати порти країн Балтії для експорту свого зерна. Дуже важливо тут бути пильним і не допустити цього. Взагалі справедливо ставити питання про повне ембарго російської продукції на європейському ринку. РФ має платити за свої агресивні дії", – сказав Сибіга на пресконференції із польським колегою Радославом Сікорським у Києві в неділю, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

Міністр підкреслив, що важливо обмежувати у різних сферах та проявах російську присутність у Європі.

"Ми говорили, що час заборонити видачу віз усім військовим комбатантам і членам їхніх сімей, які беруть і брали участь у російській агресіі проти України. Підписання контракту російським воїном автоматично має означати, що він підписує заборону в'їзду в країни Європи", – зазначив він.

За словами Сибіги, Україна веде розмову про те, щоб це стосувалося і Канади, і США, і Японії, і Великої Британії.

"Російські удари вже завдаються безпосередньо біля українсько-польського кордону. На пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ було нанесено сьогодні удар. Терор Путіна буквально стукає у двері ЄС і НАТО", – сказав він.

Сибіга закликав міжнародну спільноту до посилення санкцій проти РФ та посилення підтримки України.

"Ми повинні позбавити РФ спроможності виробляти балістику, дрони, обмежити доступ до військових технологій", – наголосив глава МЗС.

Автор

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
#продукція #експорт #ембарго #рф #сибіга
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