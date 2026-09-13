Сибіга: Справедливо ставити питання про повне ембарго російської продукції на європейському ринку

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав до підняття питання про повне ембарго російської продукції на європейському ринку.

"Враховуючи ситуацію у Чорному морі, ми знаємо, що РФ намагається використати порти країн Балтії для експорту свого зерна. Дуже важливо тут бути пильним і не допустити цього. Взагалі справедливо ставити питання про повне ембарго російської продукції на європейському ринку. РФ має платити за свої агресивні дії", – сказав Сибіга на пресконференції із польським колегою Радославом Сікорським у Києві в неділю, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

Міністр підкреслив, що важливо обмежувати у різних сферах та проявах російську присутність у Європі.

"Ми говорили, що час заборонити видачу віз усім військовим комбатантам і членам їхніх сімей, які беруть і брали участь у російській агресіі проти України. Підписання контракту російським воїном автоматично має означати, що він підписує заборону в'їзду в країни Європи", – зазначив він.

За словами Сибіги, Україна веде розмову про те, щоб це стосувалося і Канади, і США, і Японії, і Великої Британії.

"Російські удари вже завдаються безпосередньо біля українсько-польського кордону. На пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ було нанесено сьогодні удар. Терор Путіна буквально стукає у двері ЄС і НАТО", – сказав він.

Сибіга закликав міжнародну спільноту до посилення санкцій проти РФ та посилення підтримки України.

"Ми повинні позбавити РФ спроможності виробляти балістику, дрони, обмежити доступ до військових технологій", – наголосив глава МЗС.