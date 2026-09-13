За тиждень регіони України отримали енергетичне обладнання майже на EUR4,7 млн через Фонд підтримки

Завдяки внескам міжнародних партнерів до Фонду підтримки енергетики України регіони за тиждень отримали обладнання для відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури майже на EUR4,7 млн.

Як повідомила пресслужба Міністерства енергетики України в Телеграм, обладнання надійшло за підтримки Європейського Союзу, Великої Британії, Люксембургу та Швеції.

"Завдяки внескам міжнародних партнерів до Фонду підтримки енергетики України низка регіонів отримала потрібне для відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури обладнання майже на 4,7 млн євро", – зазначається в повідомленні, поширеному в неділю.

Зокрема, йдеться про трансформатори, вимикачі, роз'єднувачі, мобільні укриття та інше обладнання.

За інформацією відомства, його отримали енергетичні компанії в Чернігівській, Запорізькій, Миколаївській та Харківській областях, а також газотранспортні та газовидобувні компанії.