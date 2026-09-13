Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

За тиждень регіони України отримали енергетичне обладнання майже на EUR4,7 млн через Фонд підтримки

1 хв читати
Додати як джерело
За тиждень регіони України отримали енергетичне обладнання майже на EUR4,7 млн через Фонд підтримки

Завдяки внескам міжнародних партнерів до Фонду підтримки енергетики України регіони за тиждень отримали обладнання для відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури майже на EUR4,7 млн.

Як повідомила пресслужба Міністерства енергетики України в Телеграм, обладнання надійшло за підтримки Європейського Союзу, Великої Британії, Люксембургу та Швеції.

"Завдяки внескам міжнародних партнерів до Фонду підтримки енергетики України низка регіонів отримала потрібне для відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури обладнання майже на 4,7 млн євро", – зазначається в повідомленні, поширеному в неділю.

Зокрема, йдеться про трансформатори, вимикачі, роз'єднувачі, мобільні укриття та інше обладнання.

За інформацією відомства, його отримали енергетичні компанії в Чернігівській, Запорізькій, Миколаївській та Харківській областях, а також газотранспортні та газовидобувні компанії.

#підтримка #фінансування #енергетика #фонд_підтримки_енергетики
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Корецький: Через російські атаки бізнес може недодати до бюджету близько 70 млрд грн податкових надходжень

Корецький: Через російські атаки бізнес може недодати до бюджету близько 70 млрд грн податкових надходжень

Близько 70 млрд грн податкових надходжень можуть не надійти до державного бюджету через російські атаки на український бізнес, оцінює прем'єр-міністр…

Читати
Мінекономіки на запит бізнесу готує програму страхування від обстрілів за рахунок підвищення ПДВ на 1 в.п. та партнерів

Мінекономіки на запит бізнесу готує програму страхування від обстрілів за рахунок підвищення ПДВ на 1 в.п. та партнерів

Міністерство економіки та довкілля після кількох зустрічей із бізнесом, постраждалим від російських обстрілів, пропонує програму компенсації втрати а…

Читати