Внаслідок російської атаки пошкоджено дилерський центр "УКРАВТО Одеса", автосалони працюють у штатному режимі

Дилерський центр "УКРАВТО ОДЕСА", в якому зокрема працюють автосалони MERCEDES-BENZ, KIA, DUCATI, MASERATI, пошкоджено внаслідок атаки РФ на місто 13 вересня.

"Через російську атаку було пошкоджено частину нашого підприємства "УКРАВТО Одеса". Автосалони брендів Mercedes-Benz, KIA, Ducati, Maserati та сервісні дільниці мультибренду та Mercedes-Benz працюють у штатному режимі", – йдеться у повідомленні "УКРАВТО Одеса" у Facebook.

Раніше місцеві телеграм-канали оприлюднили відео пошкодженого дилерського центру, в якому, зокрема, вибиті вікна, пошкоджено фасад, внутрішні приміщення.

У складі дилерського центру, зокрема, працює офіційний дилер MERCEDES-BENZ "Автомобільний дім Одеса".

"УКРАВТО Одеса" входить до складу "УКРАВТО Груп", яка, зокрема є генеральним імпортером і офіційним дилером більш ніж 20 автомобільних брендів.

Власником групи компаній є Таріел Васадзе.

За даними ресурсу YouControl, в першому півріччі 2026 року чистий дохід компанії склав 451 млн грн, чистий прибуток 4,1 млн грн.

Як повідомлялось, внаслідок ворожої атаки на Одесу пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, складські та господарські споруди, а також інші цивільні об'єкти. За даними ДСНС, постраждало 24 людини.