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Економіка

Орієнтація тільки на ППО призведе до поразки, треба переконати партнерів бити по ОПК РФ – CFO MITS Capital

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Фотографії надані Фондом Віктора Пінчука©2026. Фотографи: Валентина Ростовікова, Ніколя Лобе, Фредерік Гаррідо-Рамірез (PRYZM) та Олександр Пілюгін

У світі немає достатньо засобів протиповітряної оборони (ППО), щоб захистити Україну, тож стратегія, орієнтована тільки на ППО, приречена на поразку, вважає Перрі Бойл – головний фінансовий директор компанії MITS Capital, яка є однією з найбільших інвестиційних груп у сфері оборонної промисловості в Україні та має у своєму портфелі кілька десятків компаній, які займаються виробництвом продукції для Сил оборони.

"Єдина стратегія, яка тут спрацює, – це переконати ваших партнерів у тому, що їм потрібно перемогти Росію, а Україні – завдати удару по російській економіці та по російських заводах, які виробляють ракети. Як тільки ракети запустять (з Росії), у вас не буде захисту, і ви сьогодні не використовуєте свій потенціал ударів на великі відстані на повну, це я вам гарантую", – сказав він на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES 2026), яку провів Фонд Пінчука у Києві 11-12 вересня.

Бойл також висловив думку, що орієнтація на надходження в ОПК України іноземних інвестицій є помилковою.

"Іноземних інвестицій в оборонну промисловість України було дуже мало, частково через політику України, яка надає перевагу іноземним компаніям на території країни перед вітчизняними… Ваші партнери намагаються отримати ваші технології якомога дешевше й інвестувати в Україну якомога менше", – заявив CFO.

За його словами, за поточних умов бізнес MITS Capital набагато розумніше було б робити в Польщі чи Чехії, ніж в Україні, але уряд та Верховна Рада могли б спробувати змінити цю політику.

"По суті, якщо ви не зможете змінити наратив своїх партнерів щодо того, що Росію потрібно перемогти в Україні, угоди (з Росією про мир) не буде – ми це знаємо, і Україна стане наступною Грузією. Ось у цьому полягає основна проблема", – наголосив Бойл.

Його підтримала голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа, яка згодна з тим, що до цього партнери зосереджувалися на тому, щоб не допустити поразки України та не дати їй загинути через брак коштів і ракет.

"Але нам потрібно зосередитися на тому, як перемогти Росію – як за допомогою власних ресурсів, так і за допомогою європейських та, сподіваємося, американських ресурсів", – зазначила депутатка.

#ппо #думка #стратегія #yes
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