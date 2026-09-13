День війни для бюджету України за 2 роки подорожчав зі $140 до $190 млн, власних ресурсів вже недостатньо – Підласа

Національна безпека й оборона коштували бюджету України майже $42 млрд за вісім місяців 2026 року без урахування військової допомоги в натуральній формі, яка надходить від міжнародних партнерів, тоді як бюджетні надходження та внутрішні запозичення за цей час склали лише $39 млрд, повідомила голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

"На жаль, цього року війна стала настільки дорогою, що ми навіть не можемо покрити власну частку витрат… Якщо у 2024 році – коли я виступала тут, на форумі YES – один день війни коштував $140 млн, то цього року він коштує $190 млн", – сказала вона на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES 2026), яку провів Фонд Пінчука у Києві 11-12 вересня.

Підласа нагадала, що ще минулого року власні ресурси покривали основні військові потреби, такі як зарплати військовослужбовців, а на постачання зброї та боєприпасів на фронт Україна розраховувала завдяки підтримці партнерів, але цього року ситуація змінилася.

"Ми використовуємо міжнародні кошти й для виплати зарплат військовим", – додала вона.

Голова Бюджетного комітету зазначила, що через посилення атак ворогу доходи бюджету суттєво скоротилися, так недонадходження від податку на додану вартість (ПДВ), як внутрішнього, так і імпортного, склали $1,35 млрд, причому чверть цієї суми було втрачено саме в серпні. За її словами, головна причина цього полягає в тому, що Росія цілеспрямовано атакує галузі, які генерують доходи: завдає ударів по "зерновому коридору", морських портах і металургійних заводах, які неможливо швидко відновити.

"Це означає, що внутрішні надходження й надалі будуть низькими, тоді як військові потреби продовжують зростати", – описала ситуацію Підласа та нагадала, що Міністерство оборони уже оголосило, що до кінця року на оборону потрібно додатково $27 млрд.

Подорожчання війни голова парламентського комітету пояснила цілим рядом причин: звичайною інфляцією, зростанням чисельності особового складу армії, збільшенням виплат сім'ям загиблих військових на війні, а також збільшенням потреби у зброї.

За її даними, лише за перші шість місяців 2026 року Росія витратила рекордні $123 млрд на війну проти України і зараз виробляє більше ракет і безпілотників, ніж будь-коли від початку повномасштабного вторгнення. Тож Україні, щоб вистояти, необхідно інвестувати в розробку, закупівлю та виробництво різних видів озброєння та боєприпасів – зокрема, для завдання ударів на середню та велику глибину, націлених на російські нафтопереробні заводи, які й фінансують цю війну, й значна частина згаданого вище дефіциту військового фінансування у $27 млрд якраз і потрібна для забезпечення зброєю.

"Описана мною ситуація – це ще одна прагматична причина, чому США та Європа мають діяти рішучіше, тиснучи на Путіна та Росію, щоб змусити їх припинити цю війну; адже становище України погіршується, а нашим партнерам також стає дедалі складніше", – підсумувала Підласа.

Шведсько-американський економіст і дипломат, старший науковий співробітник Атлантичної ради США Андерс Ослунд висловив думку, що економічна ситуація в Україні зараз катастрофічна.

"Україна зараз не може нічого експортувати через море, а Україна експортує 90% commodities, які приносять прибуток лише у разі експорту Чорним морем. Що можна зробити? Уразити якомога більше російських кораблів, щоб росіяни погодилися на якесь часткове припинення вогню для чорноморського судноплавства. І так само з електроенергією, розбомбити якомога більше російських нафтопереробних заводів. Зараз близько 30%, зробіть це 50%. Тоді росіяни можуть почати говорити і припинити бомбити електростанції, і ми зможемо частково припинити вогонь в електриці", – вважає експерт.

Щодо потреби у фінансуванні, Ослунд закликав Україну виконати свою частину роботи – прийняти антикорупційне законодавство, щоб Європейський Союз міг надати гроші.

Міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко підтвердив, що близько $40 млрд експортних надходжень знаходяться під загрозою через блокаду логістики, переважно мова про сільське господарство та металургію.

"Уряд і міжнародні партнери працюватимуть над тим, щоб допомогти диверсифікувати деякі вантажопотоки… Ми розуміємо, що цього буде недостатньо, тому пріоритет залишається абсолютно ясним, щоб знайти рішення для розблокування морської логістики. І ми дуже сподіваємося, що наші військові сили та дипломатичні канали в основному знайдуть там рішення", – сказав міністр.