Міністр економіки України оцінює погіршення динаміки ВВП втрати від обстрілів та блокади портів у 1,5 в.п. у 2026р

Загальні збитки від руйнування інфраструктури та основних засобів від російських повітряних ударів, які значно збільшилися останнім часом, сягатимуть близько $10 млрд щорічно, а втрати від них цього року призведуть до погіршення динаміки валового внутрішнього продукту (ВВП) на 1,5 відсоткових пункти (в.п.), заявив міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко.

"За оцінками Міністерства економіки, загальні збитки від руйнування інфраструктури та основних засобів, ймовірно, сягатимуть близько $10 млрд щорічно. Сукупні економічні втрати від цих руйнувань, а також від блокади морських портів, становлять близько 1,5 в.п. ВВП лише за цей рік", – сказав він на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES 2026), яку провів Фонд Пінчука у Києві 11-12 вересня.

Як повідомлялося, уряд у Бюджетній резолюції на 2027-2029 роки прогнозував зростання ВВП цього року на 1,6% та його прискорення у 2027 та 2028 роках відповідно до 4,5% та 5,3%.

Кравченко зазначив, що усе це відбувається в умовах вкрай обмеженого бюджетного та фіскального простору, тому уряд намагається допомогти громадам і бізнесу підготуватися до цих викликів.

Серед прикладів він навів програму страхування воєнних ризиків та пільгового кредитування, які планується найближчим часом розширити.

"Наразі ми спільно з урядом працюємо над наданням бізнесу кредитів на суму до 1 млрд грн із компенсацією відсоткової ставки, що має забезпечити підтримку ліквідності. Ми вважаємо, що це стане надзвичайно важливим інструментом для ритейлерів і учасників ланцюгів постачання, який дозволить бізнесу ефективно долати перебої, спричинені руйнуванням логістичних маршрутів", – сказав міністр економіки.

Він уточнив, що уряд компенсувати 5 в.п. від ставки кредиту, тобто за запропоновану банком ставку 15% річних бізнес заплатить 10%.

Кравченко наголосив, що Україна продовжує переговори з партнерами щодо залучення їх до цих проєктів підтримки, зокрема, дуже вдячна партнерам за надання гарантій.

Він запросив приєднатися наступного тижня в Карпатах у Буковелі до конференції, присвяченій приватному сектору, яка матиме й економічну складову, та обговорити, як саме можна мобілізувати приватний капітал попри війну.

"Нашим головним пріоритетом є повна відданість співпраці з міжнародними партнерами задля залучення максимально можливого обсягу міжнародної підтримки – і, сподіваємося, навіть більшого", – заявив глава Мінекономіки.