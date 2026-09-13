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Економіка

Шмигаль: Міненерго підготувало законопроєкт про безоплатну передачу громадам майна шахт, що ліквідуються

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Шмигаль: Міненерго підготувало законопроєкт про безоплатну передачу громадам майна шахт, що ліквідуються
Фото: Міненерго

Міністерство енергетики України підготувало законопроєкт, який передбачає безоплатну передачу з державної в комунальну власність наземного майна вугільних та уранових шахт, що перебувають у стані ліквідації, повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Протягом тижня даний законопроєкт буде внесений для розгляду Урядом та подання у Верховну Раду", – сказав Шмигаль під час виїзної наради з прем'єр-міністром.

За його словами, за ініціативи органів місцевого самоврядування це дозволить залучити бізнес та трансформувати території колишніх шахт у промислові майданчики.

Впровадження законопроєкту також дозволить зменшити обсяг бюджетних коштів на виконання проєктів ліквідації та забезпечити раціональне використання вже наявної шахтної інфраструктури.

Водночас Міненерго спільно з громадами працює над стратегією справедливої трансформації територій колишніх шахт.

"У межах Меморандуму про співпрацю між Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ та Міненерго здійснюється розробка перспективного плану розвитку однієї з шахт, яка наразі перебуває в ліквідації. Це пілотний проєкт, результатом якого стане план розвитку території колишньої шахти та аналіз її інвестиційного потенціалу з орієнтовною вартістю необхідних робіт", – зазначається в повідомленні, поширеному Шмигалем у Телеграм.

Напрацьований план має стати дорожньою картою для залучення донорів та потенційних інвесторів до розвитку територій колишніх шахт.

#законопроєкт #шахти #міненерго #майно
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