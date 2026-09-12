Корецький: Через російські атаки бізнес може недодати до бюджету близько 70 млрд грн податкових надходжень

Близько 70 млрд грн податкових надходжень можуть не надійти до державного бюджету через російські атаки на український бізнес, оцінює прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Близько 70 млрд грн податкових надходжень можуть не дійти до бюджету через російські атаки на бізнес. Це оцінка станом на початок вересня. Удари тривають щодня, і ця цифра може збільшитися", – сказав Корецький в інтерв'ю The Economist.

За його словами, уряд провів ревізію приміщень Фонду державного майна, державних підприємств і міністерств, щоб запропонувати бізнесу використовувати ці складські та виробничі площі.

Корецький повідомив, що уряд готує децентралізацію логістики за прикладом енергетики та має план її реалізації спільно з ритейлерами та логістичними компаніями.

Окремо уряд домовляється з країнами-сусідами про запровадження гнучкої та швидкої системи перетину кордону.

Крім того, уряд планує передбачити в бюджеті окрему статтю обсягом попередньо $1 млрд для страхування воєнних ризиків. За словами прем'єра, Україна розраховує, що міжнародні партнери зможуть мультиплікувати цю суму.

"Мета – сформувати резерв, що покриватиме 40-50% збитків від атак. Головне – це максимально спрощена процедура і швидка реакція", – наголосив прем'єр.

Джерело: https://t.me/Koretskyi_official/479