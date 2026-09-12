Україна планує внести у програму воєнного страхування бізнесу $1 млрд та потроїти його за рахунок SPUR 2 від СБ

Класичне страхування бізнесу від воєнних ризиків не працює в умовах поточних інтенсивних російських обстрілів, уряд пропонує створити спецфонд у бюджеті із початковим державним внеском $1 млрд та помножити його утричі із допомогою партнерів для компенсації бізнесу збитків, які спричинені російськими атаками і війною, заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"Маємо чіткий план з міністром економіки і з міністром фінансів сформувати окрему статтю бюджета, куди держава має покласти певну суму коштів. Поки що цілимся в 1 мільярд доларів", – сказав він на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES 2026) "Мир через силу зараз" у Києві у суботу.

"І далі у нас є програма Міністерства фінансів SPUR 2 (Special Program for Ukraine Recovery)? де Світовий банк множить кожен долар чи євро, яке дають партнери, в два рази", – додав прем'єр.

За його словами, ця програми не покриватиме всі збитки підприємств, а, наприклад, 40% або максимум 50%.

"Це буде суперспрощена процедура, це головне, тому що Lloyds, Marsh McLennan чи будь-яка інша компанія можуть місяцями або роками вивчати, перевіряти, повертати, а тут повинна бути негайна відповідь", – також наголосив Корецький.

Як повідомлялося, попередньо мова йде про формування державного внеску у цей спецфонд за рахунок підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ) з 20% до 21%, ліміт компенсації у $10 млн та ставку у 2% від суми покриття.