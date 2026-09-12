"Нафтогаз" підписав меморандум з Kino Aski LNG щодо потенційних поставок канадського скрапленого газу

Група "Нафтогаз" під час візиту президента України Володимира Зеленського до Канади підписала меморандум із компанією Kino Aski LNG щодо потенційних довгострокових поставок канадського скрапленого природного газу, повідомив в.о. голови правління групи "Нафтогаз" Сергій Федоренко в Facebook у суботу.

"Для нас це можливість уже зараз опрацьовувати додаткові джерела та маршрути постачання, щоб у майбутньому мати більше вибору, закуповувати газ на конкурентних умовах і гнучко реагувати на потреби України", – написав він.

За його словами, "Нафтогаз" у межах співпраці разом із Kino Aski LNG оцінюватиме потенційний попит на канадський LNG у Європі та можливості його постачання. Зокрема, йдеться про використання довгострокових потужностей "Нафтогазу" на LNG-терміналі у Клайпеді, а також інших європейських терміналів.

"Продовжуємо працювати над тим, щоб Україна мала якомога ширший доступ до надійних джерел постачання газу", – наголосив Федоренко.