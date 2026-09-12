Підвищення ПДВ є єдиним рішенням для швидкого формування страхового фонду для бізнесу

Збитки бізнесу внаслідок атак цього року можуть сягнути $10 млрд, для формування страхового фонду компенсацій бізнесу необхідний стартовий капітал $2-3 млрд зі значним внеском України, й найкращим рішенням є підвищення податку на додану вартість, заявив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко.

"Якщо ми дивимося на механізми фінансування страхового фонду з точки зору масштабу ресурсу, адміністрування цього ресурсу і швидкості наповнення – сьогодні це єдине рішення, яке дозволяє швидко мобілізувати мінімально необхідні кошти, щоб український бізнес вистояв під інтенсивними обстрілами ворога цієї зими", – сказав він на зустрічі із журналістами.

Кравченко додав, що було багато розмов на рівні Міністерства фінансів, міжнародних фінансових організацій, комітетів Верховної Ради.

"І з різних варіантів фінансування один із найбільш реалістичних, який ми розглядаємо зараз – це підвищення ПДВ", – наголосив міністр.

За його словами, нинішні програми підтримки бізнесу – програма компенсації збитків до 30 млн грн, пільгове кредитування "5-7-9" – не можуть задовольнити потреби великого бізнесу, бо працюють для МСБ.

"Цього року ми плануємо робити розширення цих програм. Ми намагаємося реагувати на виклики. Але, на жаль, обмежені у фіскальному ресурсі", – пояснив Кравченко.

Щодо можливості вирішити цю проблему на ринку страхування, то, зазначив міністр, це дорого та обсяг перестрахування за кордоном, зокрема Lloyd's у Великій Британії, був дуже обмеженим і зараз вичерпався, бо портфелі обмежені, дуже ризиковані, не диверсифіковані.

"Нам здається, що абсолютний пріоритет для того, щоб підтримати українську економіку просто зараз, – дати державну і донорську підтримку для запуску розширеного механізму страхування", – підкреслив важливість створення страхового фонду Кравченко.

Він уточнив, що мова йде про страховий фонд компенсації перших втрат (first loss), який покриватиме збитки до $10 млн.

"Ми не зможемо компенсувати кожному підприємству 100% збитків. Але можемо створити систему, яка дасть бізнесу гарантований стартовий капітал для швидкої відбудови", – пояснив міністр.

За його словами, таке страхування коштуватиме 2% від суми покриття в межах встановленого ліміту, а страховий ринок може підключитися і дострахувати решту ризиків. "Оскільки держава візьме на себе перший ризик, то вартість такого страхування стане набагато нижчою. Тобто такий механізм дійсно може запустити набагато ширше покриття", – сподівається глава Мінекономіки.

Він зазначив, що страховий фонд компенсації за цією моделлю буде наповнюватися за рахунок кількох джерел: капітал від держави, як мінімум стартовий, та донори.

Він зауважив, що дискусія з міжнародними партнерами займає час, і чим серйозніша буде позиція української сторони, готовність співфінансувати – тим більший шанс залучити серйозні гроші міжнародних партнерів.

"З точки зору timeline – хочемо запуститися максимально швидко. Тобто з 2027 року, якщо знайдемо джерела фінансування. Ми розуміємо, що потрібно буде суттєво посилювати і корпоративне управління, і прозорість використання цих ресурсів. Ми готові це обговорювати", – сказав також Кравченко.

"Всі галузі мають знайти компроміс. Нам треба підтримати економіку. І це сигнал, що є якийсь більш-менш серйозний ресурс, який може абсорбувати ті ризики, з якими ми реально зараз стикаємося", – підсумував глава Мінекономіки.

Раніше повідомлялося, що мова йде про підвищення ставки ПДВ з 20% до 21%.

В той же час, за даними агентства "Інтерфакс-Україна", ця ідея поки не знайшла остаточної підтримки провідних українських бізнес-асоціацій, деякі члени яких побоюються, що гроші від підвищення ПДВ не дійдуть до компенсацій, а відіграти це підвищення потім буде важко та воно й само по собі створить поганий прецедент підвищення податків.

Перший заступник профільного парламентського комітету Ярослав Железняк сказав журналістам в кулуарах щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES 2026), що одним з компромісів може стати підвищення ставки ПДВ лише на один рік.