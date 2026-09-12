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Економіка

Шмигаль: Потреби української енергетики на десятиліття оцінюються щонайменше у $91 млрд

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Шмигаль: Потреби української енергетики на десятиліття оцінюються щонайменше у $91 млрд
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal

Потреби української енергетики на найближчі десятиліття оцінюються щонайменше у $91 млрд, заявив перший віцепрем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль під час діалогу з канадськими підприємцями за участю президента України Володимира Зеленського.

Шмигаль зазначив, що у лютому разом із канадським колегою Тімом Годжсоном було підписано Меморандум про стратегічне співробітництво України та Канади в енергетичному секторі. За його словами, його головний зміст полягає не в допомозі, а в інвестиціях.

"Політичні двері відкриті. Тепер завдання бізнесу – прийти із конкретними проєктами", – наголосив він.

За словами Шмигаля, Україна також усуває бар'єри для бізнесу та вже створила три рівні кредитування нової енергетики. Крім того, було скорочено строк видачі технічних умов для приєднання нової генерації з 10 до 2 днів, а кількість необхідних документів – із семи до двох.

Він також повідомив про запуск конкурсу на будівництво 1,5 ГВт нової високоманеврової генерації. Масштаб аукціонної підтримки у 2026 році збільшено більш ніж утричі – до 1 ГВт.

Шмигаль зазначив, що Україна має для канадського енергетичного бізнесу масштабний ринок, інтегрований у ЄС, ресурси, попит на енергетичний капітал та обладнання на десятиліття вперед, а також стратегічне розташування.

Водночас, за його словами, Канада має довгий капітал, технології, engineering і фінансові інструменти зниження ризику.

"Ми пропонуємо об'єднати ці переваги, сформувати нові трансатлантичні енергетичні ланцюги, забезпечити енергетичну безпеку України та Європи і посилити економічну присутність Канади на європейському енергоринку", – заявив Шмигаль.

 

#канада #потреби #енергетика
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