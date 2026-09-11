"Запоріжжяобленерго" будує перші в Україні дві підземні підстанції – глава компанії

Оператор системи розподілу "Запоріжжяобленерго" будує перші в Україні дві підземні підстанції для розподілу електроенергії, повідомив керівник компанії Андрій Стасевський.

"Наразі тривають роботи зі зведення перших в Україні двох підземних підстанцій для розподілу електроенергії", – сказав Стасевський в інтерв'ю, розміщеному на сайті "Запоріжжяобленерго".

За його словами, підземні підстанції будуються за пілотним проєктом, розробленим за участі Міністерства енергетики, АТ "Українські розподільні мережі" та Запорізької ОВА.

Стасевський також зазначив, що на сьогодні понад 90% ключових енергооб'єктів оператора вже оснащені захисними спорудами другого рівня – залізобетонними укриттями, які дозволяють повністю уникнути руйнувань внаслідок атак РФ або мінімізувати їх. Компанія розраховує завершити ці роботи до кінця жовтня.

Він додав, що початок вересня ОСР вдалося на 95% захистити обладнання від ворожих fpv антидроновими сітками.

Стасевський також звернув увагу, що з серпня 2025 року, коли компанія запустила власне великовузлове збирання трансформаторів різної потужності, їй вдалося виготовити вже понад два десятки трансформаторів. Як він зазначає, власне виготовлення трансформаторів та низки іншого енергетичного обладнання є одним із антикризових рішень, яке дозволяє оперативно замінювати дефіцитні найменування і таким чином набагато швидше відновлювати мережі.

Джерело: https://www.zoe.com.ua/news