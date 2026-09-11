Мінекономіки на запит бізнесу готує програму страхування від обстрілів за рахунок підвищення ПДВ на 1 в.п. та партнерів

Міністерство економіки та довкілля після кількох зустрічей із бізнесом, постраждалим від російських обстрілів, пропонує програму компенсації втрати активів обсягом до $10 млн на одну юридичну особу зі спеціального страхового фонду, який формуватиметься з трьох джерел: сплата бізнесом 2% від вартості активів, підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ) на 1 відсотковий пункт та додаткового фінансування партнерів.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" два учасники зустрічей, остання з яких відбулася у п'ятницю, за оцінками Мінекономіки, формування Україною частини такого страхового фонду за рахунок підвищення ставки ПДВ має забезпечити залучення зовнішнього фінансування у такому ж, а можливо й більшому розмірі.

За розрахунками, загалом у цей спецфонд може бути зібрано $2-3 млрд.

На зустрічах зазначалося, що мова йде про компенсацію перших збитків (first loss), що збільшує можливості для підприємств залучати комерційне страхування.

Передбачається, що у разі підтримки урядом та парламентом ця програма може запрацювати вже з 1 січня 2027 року через державне "Експортне-кредитне агентство", вона не покриватиме товари.

Учасники зустрічей уточнили, що вибір на користь підвищення ПДВ як одного із джерел фінансування цього спецфонду викликаний бажанням охопити всі галузі, мінімізувати інфляційний ефект та сприяти детінізації (учасниками програми можуть бути тільки платники ПДВ), тоді як альтернативні джерела, як, наприклад, додаткове імпортне мито, програють по цим параметрам.

Як повідомлялося, міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко у серпні на заході видання NV оцінював збитки бізнесу цього року від втрати активів через російські обстріли приблизно у $10 млрд.

Згідно із даними Мінфіну, за 8 місяців цього року до загального фонду державного бюджету надійшло 433,8 млрд грн ПДВ з ввезених на митну територію товарів та 218,3 млрд грн ПДВ з вироблених в Україні товарів (зібрано 379,4 млрд грн, відшкодовано – 161,1 млрд грн). Ставка ПДВ наразі складає 20%.

У двох останніх програмах розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом (МВФ) українська стороні зазначала, що у разі погіршення безпекової ситуації, що триває протягом тривалого періоду, буде діяти рішуче та готово вжити додаткових заходів для збільшення доходів. У якості прикладу наводилося підвищення основної ставки ПДВ.

"Ми як і раніше зберігаємо готовність підвищити податки у разі виникнення бюджетних шоків і вважаємо підвищення основної ставки ПДВ найбільш ефективним варіантом мобілізації ресурсів у випадку таких непередбачених обставин", – зазначається в останньому меморандумі економічної та фінансової політики України від 2 липня цього року.