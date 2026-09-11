Українські фармекспортери просять уряд врегулювати механізми продовження GMP-сертифікатів та дозволів на автоперевезення з Узбекистаном

Українські фармвиробники, які експортують фармпродукцію в Узбекистан, просять врегулювати механізми продовження GMP-сертифікатів та квотування двосторонніх дозволів на автоперевезення з Узбекистаном.

Про це йдеться у відкритому зверненні Федерації роботодавців України (ФРУ) до уряду України щодо забезпечення доступу української фармпродукції до ринку Узбекистану.

У ФРУ зазначають, що через зміни у нормативному регулюванні Узбекистану проведення дистанційних GMP-інспекцій виробничих майданчиків наразі не передбачено, водночас проведення виїзних інспекцій в Україні фактично неможливе через безпекову ситуацію, спричинену збройною агресією російської федерації.

"У низки провідних українських виробників-експортерів найближчим часом спливають строки дії чинних GMP-сертифікатів. Без оперативного погодження перехідного механізму це створює реальну загрозу припинення постачання українських лікарських засобів на узбецький ринок", – наголошують у ФРУ.

Крім того, федерація зазначає "ще один системний виклик", який виник через те, що наприкінці червня 2026 року в Україні було вичерпано запас двосторонніх дозволів на вантажні перевезення між Україною та Узбекистаном.

"Нова партія дозволів, отримана на початку серпня, вже також вичерпана. Оскільки значна частина фармацевтичних поставок здійснюється автомобільним транспортом, ситуація з дозволами створює додаткові ризики для виконання зовнішньоекономічних контрактів, стабільності поставок та збереження позицій українських виробників на узбецькому ринку", – заявляють в ФРУ.

В федерації зазначили, що ФРУ спільно з українським бізнесом та представниками державних органів працює над вирішенням цих питань із весни 2026 року, і напрацювала низку технічних рішень. Водночас "подальше вирішення питання виключно на робочому та технічному рівні є недостатнім".

"Ситуація потребує політичного рішення та безпосереднього залучення керівництва держави.

Кожен день зволікання збільшує ризик втрати українськими виробниками контрактів, партнерів та частки ринку, які формувалися роками. Йдеться не лише про поточні експортні поставки. Йдеться про збереження виробничих потужностей в Україні, робочих місць, податкових надходжень та спроможності української фармацевтичної промисловості працювати й розвиватися в умовах війни", – зазначають в ФРУ.

За оцінками федерації, Узбекистан забезпечує близько 30% усього грошового обсягу експорту лікарських засобів з України.

"Втрата або навіть тривале блокування доступу до цього ринку матиме серйозні наслідки для українських фармацевтичних виробників. Втрата узбецького ринку матиме наслідки далеко за межами окремих підприємств. Це питання стійкості української фармацевтичної галузі та економіки України в цілому", – підкреслює ФРУ.

Джерело: https://www.facebook.com/UkrainianEmployers