Ефект від впровадження "розумних мереж" в Україні перевищує 16,2 млрд грн – проєкт цифрової трансформації

Економічний ефект від масштабного впровадження в Україні технологій "розумних мереж", важлива частина з яких створена у рамках науково-технологічної платформи цифрової трансформації електроенергетики, може сягнути 60-80 млрд грн, а вже отриманий розрахунковий ефект від практичного застосування розробок перевищує 16,2 млрд грн.

Такі результати проєкту "Цифрова трансформація електроенергетики України та її інтеграція в європейський енергопростір", поданого на здобуття Національної премії України ім. Бориса Патона в галузі науки і техніки 2026 року і представленого 10 вересня під час онлайн-засідання вченої ради Інституту загальної енергетики НАН України, повідомила Ліга енергетичного розвитку України у Facebook.

За інформацією Ліги, проєкт спрямовано на створення цілісної технологічної платформи, яка охоплює передачу та розподіл електроенергії, Smart Grid, моніторинг, керування, балансування ВДЕ та інтеграцію з ENTSO-E.

Розрахункова ефективність впровадження технологій "розумних мереж" за загальноприйнятою методикою "витрат і вигод" становить 60-80 млрд грн, зазначає Ліга з посиланням на дані, які оприлюднив член-кореспондент НАН України, заступник директора з наукової роботи Інституту електродинаміки НАН України Ігор Блінов, який був основним доповідачем. Він пояснив, що ефект формується, зокрема, за рахунок скорочення втрат електроенергії, підвищення надійності електропостачання та покращення показника SAIDI, а також зниження витрат на експлуатаційне обслуговування мереж.

Частина розробок уже працює в українській енергетиці та промисловості. За наведеними в роботі оціночними розрахунками, економічний ефект перевищує 16,2 млрд грн, йдеться у повідомленні.

"Одним із ключових результатів роботи стало створення цифрової технологічної бази, яка використовувалася під час інтеграції української енергосистеми з європейською", – заважила Ліга енергетичного розвитку.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1HQNG1EpF9/