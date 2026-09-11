Київ сформував 5 тис. тонн резерву пального і продовжує накопичення – Пантелеєв

Київ уже сформував резерв пального обсягом 5 тис. тонн, насамперед для роботи служб життєзабезпечення, і продовжує накопичувати ресурси, повідомив в.о. першого заступника голови Київської міської держадміністрації (КМДА) Петро Пантелеєв.

"На сьогодні місто сформувало запас пального в 5 тис. тонн, і ми продовжуємо нарощування. Також іде робота щодо формування запасів харчів", – сказав Пантелеєв під час брифінгу в "Київінформі" у п'ятницю.

Він зазначив, що підготовка до опалювального сезону перебуває на фінальній стадії.

"Готовність систем теплопостачання вже перевищує 80%, а до початку ОЗП всі служби виконають свої завдання, оскільки такі умови їм створені. Пріоритетом залишається виконання планів стійкості, й роботи проводяться за всіма напрямами", – додав в.о. першого заступника голови КМДА.

За його словами, зокрема, тривають роботи зі створення резервної системи теплопостачання столиці, які мають бути завершені згідно з графіками.

"Спільно з Агентством відновлення та представниками уряду ми інспектуємо ці об'єкти. Вони технологічно дуже складні – це новий досвід в будівництві таких речей, оскільки вони будуються вже з захистом. Переконані, що ту кількість об'єктів, яка запланована на цей рік, ми збудуємо", – наголосив Пантелеєв.

Він відмовився назвати кількість таких об'єктів, зважаючи на безпекову ситуацію.

В.о. першого заступника голови КМДА поміж іншим запевнив, що "виконуються роботи із забезпечення резервних технологічних спроможностей нашої системи водовідведення, частина з яких вже повністю виконана, частина ще триває".

Водночас Пантелеєв зауважив, що великим викликом для працівників комунальної сфери є постійні тривоги.

Як повідомлялося, на цьому ж брифінгу Пантелеєв зазначив, що місто на випадок надзвичайних ситуацій створює добровольчі дружини цивільного захисту, до яких приєдналося вже понад 1 тис. осіб.