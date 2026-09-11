Банки у серпні профінансували проєкти зі зберігання енергії та теплогенерації потужністю 82 МВт – НБУ

Українські банки у серпні 2026 року в межах меморандуму про готовність фінансувати відновлення енергетичної інфраструктури збільшили обсяг профінансованих проєктів зі зберігання енергії та генерації тепла на 10,1%, або на 82 МВт, – до 895 МВт, повідомив Національний банк України (НБУ).

Водночас обсяг профінансованих із червня 2024 року проєктів бізнесу з розбудови генерації станом на початок вересня сягнув 2,014 ГВт, збільшившись за серпень на 3,9%, або на 76 МВт.

Загалом у межах меморандуму банки профінансували проєкти у 21 області України на 63,3 млрд грн: бізнес отримав кредити на 58,5 млрд грн, а населенню було надано позик на 4,8 млрд грн.

З урахуванням попередньо оприлюднених даних, у серпні загальний обсяг фінансування зріс на 4,8%, або на 2,9 млрд грн, у тому числі бізнесу – на 4,3%, або на 2,4 млрд грн, населенню – на 11,6%, або на 0,5 млрд грн.

Станом на початок вересня валовий портфель "енергетичних" кредитів юридичним особам із урахуванням погашення становив 37,6 млрд грн, що на 4,4%, або на 1,6 млрд грн, більше, ніж місяць тому, а портфель кредитів фізичних осіб зріс на 6,1%, або на 0,2 млрд грн, – до 3,5 млрд грн.

Як повідомлялося, Рада з фінансової стабільності 5 травня схвалила оновлену Стратегію з розвитку кредитування, серед ключових змін якої – додавання цілі "Фінансування енергетики" для підтримки комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст.

У межах стратегії НБУ переглянув вимоги до оцінки кредитних ризиків і підвищив коефіцієнти врахування вартості енергетичного обладнання, яке банки приймають у заставу.