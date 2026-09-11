Призупинено роботу магазинів JYSK в ТЦ "Амстор" у Запоріжжі й ТЦ "Мануфактура" в Сумах

Внаслідок російських ударів пошкоджено ТЦ "Амстор" у Запоріжжі та ТЦ "Мануфактура" в Сумах, роботу магазинів JYSK в них призупинено, повідомив Country Director at JYSK Ukraine Євген Іваниця.

"Повторно прилетіло в ТЦ "Амстор" у Запоріжжі та ТЦ "Мануфактура" в Сумах. Суттєві руйнування та чергові фінансові втрати. Роботу магазинів призупинено на невизначений час. Схоже, терор зріс на новий рівень. Головне – всі працівники цілі. Компанія й надалі пріоритизуватиме безпеку людей і здійснюватиме діяльність лише за відсутності всіх типів повітряних тривог, незалежно від їх класифікації. Дякую колегам за їхнє ставлення та відданість. Відбудували раз – відбудуємо і вдруге", – повідомив він у Лінкедин.

Наразі в Україні діють 119 магазинів JYSK в 40 містах та інтернет-магазин jysk.ua В штаті мережі ритейлера – майже 1000 співробітників.

За даними аналітичної системи YouControl, виручка ТОВ "Юск Україна" у січні-вересні 2025 року виросла на 24% порівняно з аналогічним періодом 2024 року – до 5,3 млрд грн, чистий прибуток – на 22%, до 959 млн грн.

JYSK – частина сімейної Lars Larsen Group з понад 3,5 тис. магазинів у 50 країнах. Виторг JYSK у 2024/2025 фінансовому році становив EUR6,2 млрд.