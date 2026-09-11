Російська атака пошкодила склад Varus у Дніпрі

Складський комплекс мережі супермаркетів Varus в м. Дніпро пошкоджено внаслідок російської атаки 10 вересня, частину товарних запасів врятовано, повідомила пресслужба мережі.

"Вчора ввечері ворог знову здійснив атаку на Дніпро. Внаслідок удару було пошкоджено склад Varus, який весною вже зазнавав руйнувань. Найголовніше – наші співробітники не постраждали", – йдеться у повідомленні на сторінці компанії в Facebook.

Згідно з ним, частину товарів вдалося врятувати завдяки оперативній роботі рятувальних служб.

"Ми вже вантажимо цей товар і веземо на полиці супермаркетів. Тому якщо раптом ви відчуєте від упаковки легкий запах димку – не дивуйтеся, це справжній аромат нашої з вами сили", – зазначили в Varus.

Як повідомлялося, 8 вересня внаслідок ворожої атаки на Київ було пошкоджено супермаркет Varus в Солом'янському районі столиці. Крім того, 31 серпня отримав пошкодження склад Varus на Київщині, а 27 серпня – склад мережі "Коло", якою керує Varus.

Varus – національна мережа супермаркетів, представлена на ринку продуктового ритейлу України компанією "Омега". Перший магазин відкрито 2003 року в Дніпрі. Наразі загальна кількість – 124 супермаркетів у різних містах України. Мережа працює у декількох форматах: класичні супермаркети, магазини To Go та інтернет-магазин Varus.ua.

Власником ТОВ "Омега" виступає кіпрська "Вейгант Ентерпрайзіз Лімітед", кінцевими бенефіціарами – Валерій Кіптик та Руслан Шостак.

За підсумками 2025 року, ТОВ "Омега" збільшило виторг на 20% порівняно з попереднім роком, до 24 млрд грн, чистий прибуток виріс на 37,8%, до 41,4 млн грн.