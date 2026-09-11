ЄС затвердив EUR6,1 млрд кредиту підтримки на дрони та ракети ППО Patriot

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявляє, що Європейська комісія офіційно схвалила надання Україні кредиту на підтримку в розмірі 6,1 млрд євро на закупівлю дронів та ракет для ППО Patriot.

"Сьогодні я поділюся новинами щодо наших рішень у межах кредиту на підтримку України. Сьогодні Єврокомісія офіційно схвалила виділення 6,1 млрд євро з цього кредиту на закупівлю безпілотників і ракет для систем протиповітряної оборони України", – сказав він у п'ятницю в Брюсселі журналістам.

За словами єврокомісара, "це справді важливий крок уперед". "Ми наполегливо працювали з державами-членами та Україною для досягнення цієї мети. Це рішення офіційно дозволяє Україні закуповувати ракети PAC-3 для систем Patriot", – деталізував він.

Кубілюс пояснив, що для того, щоб фінансування Європейського союзу було спрямовано на закупівлю озброєння третіх країн, держави-члени ЄС повинні ухвалити окреме рішення. "Цей пакет, що фінансується за рахунок кредиту на підтримку України, передбачає п'ять відступів від стандартних умов прийнятності закупівель. Три з них стосуються безпілотників і компонентів українського виробництва, вартість яких перевищує встановлені ліміти, а два – обладнання американського виробництва (зокрема ракет PAC-3), у тому числі через механізм спільної закупівлі, що координується НАТО", – зазначив він.

Європейський комісар констатував, що військова перевага України "залежить від швидкої доступності критично важливих засобів у необхідних обсягах і в дуже стислі терміни". "Прискорення постачання необхідного обладнання шляхом використання наявних запасів, перегляду пріоритетності замовлень та нарощування виробництва залишається вирішальним завданням. Завдяки сьогоднішньому рішенню ми забезпечили розподіл усіх EUR28,3 млрд, виділених цього року з кредиту на підтримку України на потреби її оборони", – наголосив Кубілюс.

За його словами, наразі Європейська комісія опрацьовує запити на виплату коштів на суму EUR4,7 млрд на додаток до EUR8,3 млрд, вже виплачених раніше. "Отже, процес виділення коштів також просувається вперед. Перед перерахуванням коштів Комісія перевіряє контракти, щоб переконатися в їхній відповідності умовам кредиту на підтримку України та правилам закупівель, узгодженим із державами-членами", – зазначив європейський комісар.