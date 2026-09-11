РФ атакувала одразу два АЗК UKRNAFTA в Києві, серйозно пошкоджене обладнання – CEO

Російські військові атакували одразу два АЗК АТ "Укрнафта" у Києві – в Оболонському та Дніпровському районах, внаслідок чого серйозно постраждало обладнання, повідомив голова правління компанії Богдан Кукура.

"Сьогодні пізнього ранку російські реактивні дрони атакували одразу два АЗК мережі – на правому та лівому берегах столиці. По одному з об'єктів ворог цинічно завдав повторного удару", – написав Кукура у Facebook у п'ятницю

Він наголосив, що після сигналу повітряної тривоги персонал і клієнти залишили територію АЗК, але водночас зафіксовані серйозні руйнування капітальних будівель та критичні пошкодження обладнання.

Зі свого боку тво голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко у Facebook зазначив, що удари припали по двох АЗК "Укрнафти" на Троєщині та Почайній, де був подвійний удар.

"Жодної військової мети в таких атаках немає й бути не може. Це терор проти цивільного населення, мирних людей", – наголосив Федоренко.

Як повідомлялося, вранці п'ятниці РФ здійснила атаки реактивними дронами на АЗК в Дніпровському та Оболонському районах столиці. Учора РФ атакувала АЗК "Укрнафти".