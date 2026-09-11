Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Урожай олійних в Україні очікується на рівні 20 млн тонн – міністр агрополітики

1 хв читати
Додати як джерело
Урожай олійних в Україні очікується на рівні 20 млн тонн – міністр агрополітики

Урожай олійних культур в Україні очікується близько 20 млн тонн, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький на брифінгу у п'ятницю.

"Попередньо по соняшнику очікується урожай близько 12 млн тонн. Ріпаку зібрано 4 млн тонн. Ми очікуємо, що сої також буде близько 4 млн тонн", – повідомив Висоцький.

Він також зазначив, що по завершенню збору врожаю соняшника можуть бути коригування на рівні 1-1,5 млн тонн. За його словами, це пов'язано з тим, що соняшник вирощують одноосібники, які не зобов'язані подавати статистику, і, відповідно, не подають її.

#урожай #олійні
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ