Урожай олійних в Україні очікується на рівні 20 млн тонн – міністр агрополітики

Урожай олійних культур в Україні очікується близько 20 млн тонн, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький на брифінгу у п'ятницю.

"Попередньо по соняшнику очікується урожай близько 12 млн тонн. Ріпаку зібрано 4 млн тонн. Ми очікуємо, що сої також буде близько 4 млн тонн", – повідомив Висоцький.

Він також зазначив, що по завершенню збору врожаю соняшника можуть бути коригування на рівні 1-1,5 млн тонн. За його словами, це пов'язано з тим, що соняшник вирощують одноосібники, які не зобов'язані подавати статистику, і, відповідно, не подають її.