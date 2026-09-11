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Економіка

Україна у вересні експортувала 40% потреби зернових і олійних – міністр агрополітики

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Україна у вересні експортувала 40% потреби зернових і олійних – міністр агрополітики

Україна з 1 по 9 вересня експортувала 630 тис. тонн зернових, олійних і продуктів їх переробки, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький на брифінгу у п'ятницю.

"З 1 по 9 вересня було експортовано 630 тис. тонн зернових, олійних і продуктів їх переробки. На сьогодні це 40% від того, що могли би експортувати. Серпень ми закрили на рівні 33%. Наш прогноз залишається незмінним – за вересень-жовтень вийти до 50% з точки зору потреби", – повідомив Висоцький.

За його словами, зернових експортовано 380 тис. тонн (35% потреби), олійних 94 тис. тонн (64%), олії 97 тис. тонн (66%), шротів 60 тис. тонн (33%).

Висоцький зазначив, що в порівнянні з 2025 роком експорт зернових, олійних і продуктів їх переробки зменшився на 60%.

#зернові #експорт #олійні_культури
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