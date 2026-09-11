ПриватБанк запустив сервіс підписок для клієнтів

ПриватБанк запустив для роздрібних клієнтів сервіс "Підписки", який передбачає безкоштовний базовий рівень і два платні пакети з додатковими умовами за банківськими та партнерськими сервісами, повідомила пресслужба фінустанови.

Клієнтам доступні пакети "Приват PRO" вартістю 129 грн на місяць та "Спільна PRO" за 297 грн на місяць. Останній розрахований максимум на п'ятьох користувачів. Для "Приват PRO" перший місяць користування є безкоштовним.

Безкоштовний базовий рівень передбачає, зокрема, відсутність комісії за перекази між картками банку з підпискою та безкоштовне поповнення карток для виплат, підключених до сервісу.

Платні пакети включають кешбек і знижки на окремі цифрові та поштові сервіси, пальне, покупки у супермаркетах і медичні послуги. Зокрема, за оплату цифрових сервісів передбачено кешбек до 200 грн на місяць, за поштові послуги – до 100 грн. Для пального передбачена додаткова знижка до 3 грн за літр із лімітом до 200 літрів на місяць у найбільшому пакеті.

Медичний блок передбачає до п'яти телеконсультацій на місяць, невідкладну медичну допомогу та медичний консьєрж. Ліміт становить до 10 тис. грн на рік для "Приват PRO" і до 30 тис. грн на рік для "Спільна PRO".

Для власників платних пакетів банк також передбачив окремі умови користування кредитним лімітом і підвищену ставку на залишки коштів на "Конвертах" – до 7% річних.

За оцінкою ПриватБанку, сукупна вигода від використання сервісу може сягати 1 тис. грн на місяць, а для 95% активних користувачів вона перевищуватиме вартість підписки.

За даними ПриватБанку, під час розробки сервісу банк аналізував структуру витрат активних клієнтів: 91% із них купують продукти, 51% витрачають кошти на медицину, 33% – на поштові послуги, 32% – на цифрові сервіси, 26% – на пальне.

"Ми створили спецпропозиції саме для цих ключових категорій, щоб ви купували те, що й раніше, але з реальною вигодою", – зазначив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Фінустанова не переводитиме клієнтів на підписки автоматично. Обраний рівень можна підключити у "Приват24" або у відділенні, а під час оформлення чи перевипуску картки клієнт також може одразу обрати відповідний пакет.

Для "Спільна PRO" основний користувач може запросити до пакета ще до чотирьох осіб.

ПриватБанк – найбільший державний банк України. Загальні активи фінустанови, за даними Нацбанку, на 1 серпня 2026 року становили 979,31 млрд грн (22,7% від загального обсягу).

За підсумками першого півріччя 2026 року кількість активних клієнтів-фізосіб банку становила 18 млн, користувачів "Приват24" – 13,7 млн, бізнес-клієнтів – 950 тис.