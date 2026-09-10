Ритейл тестує роботу при жовтому рівні повітряної тривоги

Торгові центри та ритейлери аналізують можливість роботи при жовтому рівні повітряної тривоги, повідомили у компаніях.

З 10 вересня, керуючись постановою уряду від 4 вересня 2026 року №1092 "Деякі питання оптимізації захисту населення та реагування на загрози засобів повітряного нападу", низка торгових центрів столиці перейшла на оновлений режим під час повітряних тривог. При жовтому рівні (дронова загроза) продовжують працювати ТРЦ River Mall, ТРЦ Retroville, ТРЦ Piramida, ТРЦ DREAM, про що вони повідомили на сторінках у соцмережах. При цьому під час жовтого рівня загрози працюють магазини, які надали добровільну згоду. Водночас кожен продавець може самостійно прийняти рішення про закриття магазину, якщо відчуває небезпеку.

ТРЦ DREAM додатково повідомив, що список орендарів, які припиняють роботу під час жовтого рівня, буде опубліковано в сторіс та на сайті ТРЦ.

Деякі з опитаних ТРЦ ще не прийняли рішення про зміну режиму роботи. Зокрема про етап оцінювання ризиків повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в керуючих компаніях ТРЦ Lavina, Blockbuster Mall. Очікувано відмовились коментувати у Respublika Park, поруч з яким у четвер під час дронової тривоги сталося влучання в АЗС.

Щодо якірних орендарів, про готовність продовжувати роботу, за умов, прописаних постановою (в тому числі наявність в ТРЦ укриттів або створення їх у найближчі три місяці) повідомили мережі кінотеатрів. "Ми працюємо в "жовті" тривоги. Але всіх попереджаємо про загрозу, і бажаючі можуть йти в укриття", - повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" генеральний директор мережі кінотеатрів "Планета кіно" Наталія Байдан. Аналогічну відповідь надав генеральний директор Multiplex holding Роман Романчук.

В COMFY уточнили, що 95% магазинів мережі розташовані в торговельних центрах, тому в питаннях безпеки та режиму роботи, зокрема під час жовтого рівня компанія дотримується правил конкретного ТРЦ, з урахуванням ситуації в регіоні. Якщо ТРЦ ухвалює рішення про зупинку роботи або евакуацію під час повітряної тривоги, COMFY діє відповідно до цього рішення. Водночас у випадках, коли робота магазину може продовжуватися, безпека має бути забезпечена насамперед наявністю доступного укриття поблизу.

В Fozzy Group повідомили, що ще працюють над рішеннями стосовно режиму роботи від час жовтого рівня.

В Auchan Україна агентству "Інтерфакс-Україна" розповіли, що наразі під час повітряної тривоги працює лише один гіпермаркет – столичний "Auchan Либідська" в Ocean Plaza. Навіть попри те, що ТРЦ зачиняється на тривоги, гіпермаркет працює, адже розташований на -1 поверсі.

Міжнародна мережа товарів для дому JYSK з 2022 року не змінює правил: всі магазини в усіх регіонах закриваються під час тривоги, незалежно від її ступеню та рішень окремих ТРЦ, підкреслив у коментарі агентству Сountry director JYSK в Україні Євген Іваниця. Водночас компанія продовжує інвестувати у створення укриттів біля деяких магазинів (мова перш за все про прифронтові регіони).

Раніше про продовження застосування розширених правил безпеки також повідомляло ПП "МакДональдс Юкрейн Лтд.", яке розвиває в Україні мережу ресторанів швидкого обслуговування McDonald's.

Як повідомлялось, Кабінет міністрів України з постановою №1092 від 4 вересня унормував, що під час повітряної загрози жовтого рівня суб'єкти господарювання можуть здійснювати діяльність, а перебування відвідувачів в закладах здійснюється на їх власний розсуд.

Згідно з постановою, сигнал "Повітряна тривога" у загальнодержавній автоматизованій системі централізованого оповіщення за інформацією Повітряних сил Збройних сил України диференціюється з класифікацією за такими рівнями загроз засобів повітряного нападу: червоний рівень – ракетна або ракетно-дронова загроза, або масована дронова загроза; жовтий рівень – дронова загроза.

Зазначається, що у разі встановлення жовтого рівня загрози суб'єкти господарювання незалежно від форми власності можуть провадити діяльність в приміщеннях, будівлях, спорудах чи на територіях, де наявне тимчасове або постійне укриття для персоналу та відвідувачів. Там, де відсутнє тимчасове або постійне укриття, діяльність можлива за погодженням з трудовим колективом до облаштування укриття, але не довше ніж протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постанови.