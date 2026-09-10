Уряд готує кредити до 1 млрд грн на поповнення обігових коштів бізнесу – Корецький

На тлі посилення російських атак на український бізнес та цивільну інфраструктуру уряд готує програму пільгового кредитування на поповнення обігових коштів обсягом до 1 млрд грн для одного підприємства або групи підприємств із компенсацією 5% від ринкової ставки, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Готуємо програму пільгового кредитування бізнесу на поповнення обігових коштів на суму до 1 млрд грн для одного підприємства (групи підприємств) з компенсацією 5% від ринкової ставки", – написав прем'єр у Телеграмі в четвер.

За його словами, кошти в межах програми можна буде використовувати, зокрема, для закупівлі товарів.

Також уряд планує спростити доступ підприємців до державних активів. Бізнес матиме першочергове право орендувати майно, яке Фонд державного майна виставляє на аукціони: "Після кожного удару по цехах, складах чи офісах компаніям потрібно швидко знаходити нові площі й відновлювати роботу".

Окремий блок заходів стосується безпеки бізнесу під час повітряних тривог. Уряд ухвалив рекомендації з урахуванням диференційованого оповіщення, щоб тривалі повітряні тривоги не зупиняли постачання товарів населенню.

"Якщо бізнес зупинятиметься щоразу, коли лунає сирена, ми втрачаємо робочі місця, податки й саму здатність країни забезпечувати людей необхідним", – наголосив прем'єр.

Водночас рекомендації передбачають обов'язковий безпековий компонент. Бізнесу надали три місяці для облаштування укриттів або безпечних просторів у місцях надання послуг.

Зазначені та інші рішення обговорили на розширеній нараді за участю великих українських ритейлерів, заступника керівника Офісу президента, Антимонопольного комітету України, Державної митної служби, Фонду державного майна та інших учасників.

За словами Корецького, уряд спільно з РНБО за дорученням президента вживає низку невідкладних заходів, щоб безперебійно забезпечувати українців продуктами харчування, ліками та іншими необхідними товарами.