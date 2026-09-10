Фінкомітет Ради підтримав законопроєкт щодо обмеження доступу судів до отриманої НБУ від іноземних регуляторів банківської таємниці

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти за основу законопроєкт №15555 про обмеження доступу цивільних і господарських судів до отриманої Національним банком України (НБУ) від іноземних регуляторів банківської таємниці.

Як повідомлялося, законопроєкт про зміни до деяких законів України щодо удосконалення порядку розкриття банківської таємниці НБУ №15555 був зареєстрований у Верховній Раді 24 серпня.

Документ забороняє витребування цивільними та господарськими судами інформації, що становить банківську таємницю. Обмеження стосуватимуться інформації, отриманої Центробанком України від органів банківського нагляду інших держав.

Законопроєкт розроблено на виконання умов (бенчмарків) для закриття переговорного розділу 9 "Фінансові послуги" щодо вступу України до ЄС та імплементації положень директиви 2013/36/ЄС, а також згідно з Меморандумом про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Крім того, він передбачає внесення змін до Цивільного процесуального кодексу та Господарського процесуального кодексу: клопотання або заяви про витребування чи забезпечення доказів не можуть стосуватися інформації, що становить банківську таємницю, а відповідні вимоги суди зобов'язані залишати без задоволення.

Крім того, пропонується доповнити закон "Про банки і банківську діяльність" нормою про право розкриття Нацбанком таємниці, отриманої від органу банківського нагляду іншої держави, виключно за згодою відомства та лише для цілей, вказаних у домовленостях.

Згідно з пояснювальною запискою, прийняття документа дозволить НБУ отримати позитивну оцінку банківським наглядовим органом ЄС European Banking Authority (ЕВА) щодо еквівалентності режиму конфіденційності та усуне перешкоди для повноцінного обміну інформацією з центральними банками й регуляторами держав-членів ЄС.

Як повідомлялося, на початку червня 2026 року НБУ схвалив концепцію імплементації директиви ЄС щодо кредитних сервісних компаній та покупців кредитів. Відповідний законопроєкт Нацбанк має подати до парламенту до кінця червня 2027 року.

Зміни до законодавства про банківську таємницю, які мають привести розкриття інформації Нацбанком у відповідність до директиви 2013/36/ЄС, подано до парламенту у травні 2026 року, їх ухвалення очікується до кінця вересня. Це має дати змогу НБУ звернутися до Європейського банківського органу за оцінкою еквівалентності режимів конфіденційності та професійної таємниці.

Джерело: https://www.youtube.com/live/zzNRvi4RrA0?si=CMUlqrwiboJCMgTX