Начальник управління НБУ судиться із НКЦПФР через відмову погодити його на голову правління Нацдепозитарію

Начальник управління корпоративних прав та депозитарної діяльності Національного банку України (НБУ) Андрій Супрун оскаржив у суді постанову Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) від 3 липня цього року про відмову погодити його кандидатуру на посаду голови ПАТ "Національний депозитарій України" (НДУ, Київ), який має статус центрального депозитарія.

Згідно із ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 27 серпня цього року, яке опубліковано у базі судових рішень, суд відкрив провадження у цій адміністративній справі, визначив склад колегії суддів та призначив підготовче засідання на 21 жовтня.

Для повного та всебічного розгляду справи суд залучив до участі у ній НДУ як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача, а також витребував від відповідача всі матеріали, що були або мали бути взяті до уваги під час прийняття спірної постанови.

У своєму рішенні у липні Комісія згадала, що Супрун як член наглядової ради НДУ брав участь у підготовці та проведенні конкурсу на голову правління, зокрема брав участь у співбесідах з усіма кандидатами, а також як працівник Нацбанку був залучений до оверсайту Нацдепозитарія.

Окрім того НКЦПФР звернула увагу, що Супрун водночас є головою наглядової ради центральної клірингової установи ПАТ "Розрахунковий центр", в яку також входять члени наглядової ради та комітету з призначень НДУ Олена Дятлова та Олег Містюк, що створює конфлікт інтересів.

Своєю чергою позивач вважає, що постанова НКЦПФР є необґрунтованою, містить непідтверджені висновки, які зроблено без повного з'ясування відповідних обставин, та взагалі не містить належного зв'язку між наведеними Комісією твердженням про начебто конфлікт інтересів третіх осіб і висновком про невідповідність кандидатури Супруна вимогам законодавства.

Як повідомлялося, наглядова рада Нацдепозитарію 29 травня визначила Супруна переможцем конкурсу на очільника НДУ, але остаточно це рішення ще мають ухвалити збори акціонерів, на яких Нацбанк має щонайменше 50% голосів. Депозитарій уточнив, що збори скличуть після того, як кандидатуру Супруна на цю посаду погодить регулятор – НКЦПФР.

З червня 2021 року до кінця грудня 2025 року головою правління НДУ був Олексій Юдін, а на період призначення та проведення конкурсу очільником була призначена Марина Адамовська, яка з червня 2019 року обіймала посаду заступниці голови правління.

Рішення про проведення конкурсного відбору голови правління НДУ наглядова рада ухвалила наприкінці січня цього року, а потім продовжила термін заявок до 22 квітня, прагнучи залучити більше кандидатів.

Супрун у жовтні 2025 року став членом наглядової ради Нацдепозитарію від Нацбанку замість представника НКЦПФР, у якого уряд забрав з управління 25%-ву державну частку НДУ та передав її НБУ. Він перебував на цій посаді до 25 травня цього року, коли замість нього представником Нацбанку у наглядовій раді Нацдепозитарію став керівник проєктів та програм управління корпоративних прав та депозитарної діяльності НБУ Сергій Омельник.

Нацбанк на початку вересня 2025 року повідомив про старт реалізації меморандуму співробітництва на підтримку інтегрованої інфраструктури ринків капіталу, підписаного у Римі у липні цього року з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) за участі Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Національного банку і НКЦПФР. Першим його етапом стала оптимізація структури власності та корпоративного управління НДУ шляхом передачі держчастки в управління НБУ.

Далі планується створити холдингову компанію за участю відібраного на відкритому тендері авторитетного міжнародного стратегічного інвестора (оператора торговельних та постторговельних інфраструктур), міжнародних фінансових організацій, локальних учасників ринку та держави/державних банків. Ця холдингова компанія своєю чергою створить нову фондову біржу в Україні, яка замість Нацбанку стане мажоритарним власником центральної клірингової установи – РЦ. Окрім того ця біржа володітиме міноритарним пакетом акцій у НДУ, а Національний банк – мажоритарним пакетом.

Фінальним етапом має стати консолідація депозитарних послуг на базі НДУ, який повинен функціонувати як єдиний центральний депозитарій цінних паперів, шляхом передання йому функцій обліку та обслуговування обігу державних облігацій від Нацбанку.

Крім управління 25% акцій держави в НДУ, станом на 31 березня цього року Нацбанк був напряму власником 25%, ще 10,9399% належало його Корпоративному пенсійному фонду, тоді як державним Ощадбанку та Укрексімбанку – відповідно 24,9903% та 9,9903%. Водночас довірену особу за акціями Ощадбанку, Укрексімбанку та корпоративного пенсійного фонду НБУ призначає НКЦПФР, але цю норму закону про депозитарну систему передбачається змінити в процесі реалізації реформи інфраструктури.

Ще 4,0795% акцій були у власності 27 юридичних та 2 фізичних осіб, зокрема Олені Нусіновій належало 1,7054% акцій, а ТОВ "Одеський приватизацій центр" ексчлена НКЦПФР Віктора Івченка – 1,7151%.