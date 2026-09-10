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Економіка

"Енергоатом" зазначив ефективність палива Westinghouse для ВВЕР-440 за трирічну експлуатацію

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"Енергоатом" зазначив ефективність палива Westinghouse для ВВЕР-440 за трирічну експлуатацію

НАЕК "Енергоатом" зазначив успішну експлуатацію енергоблоків ВВЕР-440 на паливі компанії Westinghouse Electric Sweden AB з початку його завантаження 10 вересня 2023 року на Рівненській АЕС.

"Три роки успішної експлуатації підтвердили високу якість і безпеку паливних збірок Westinghouse в українських реакторах. Це не просто технологічне рішення, а важливий крок до енергетичної незалежності України", – прокоментував керівник НАЕК Павло Ковтонюк, слова якого наведені в її повідомленні в Телеграм у четвер.

Він наголосив, що Україна першою серед країн, що експлуатують реактори такого типу відмовилась від російських паливних збірок і показала міжнародним партнерам, що "залежність від країни-агресора можна і потрібно долати".

Ковтонюк підкреслив, що це рішення за три роки довело свою ефективність.

Водночас, як зазначає компанія, "Енергоатом" розширює співпрацю з провідними світовими компаніями урановидобувної галузі та зміцнює власну спроможність забезпечувати паливну незалежність української атомної енергетики.

Як повідомлялося, на початку березня 2022 року, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, "Енергоатом" повністю відмовився від закупівель російського ядерного палива і, за його інформацією, на сьогодні всі українські АЕС переведені на ядерне паливо Westinghouse для реакторів ВВЕР-1000 та ВВЕР-440.

"Енергоатом" експлуатує три АЕС на підконтрольній Україні території – Південно-Українську, Хмельницьку та Рівненську загальною потужністю 7,8 ГВт. Найбільша АЕС України потужністю 6 ГВт – Запорізька – з березня 2022 року окупована РФ.

#паливо #westinghouse #ефективність #енергоатом
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