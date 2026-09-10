ОГХК планує залучити близько $70 млн від NEQSOL Holding за два роки за умови покращення регуляторного середовища

Операційні та капітальні інвестиції АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК, UMCC Titanium) після приватизації у жовтні 2024 року перевищили 2 млрд грн, погоджений із наглядовою радою план на два наступних роки передбачає залучення ще близько $70 млн у власника – NEQSOL Holding B.V.

Як повідомило журналістам керівництво підприємства, реалізація цього інвестиційного плану, який дозволить ОГХК вийти на беззбитковість до 2028 року, залежить від рішень щодо скасування експортного контролю рутилового та цироковного конценратів.

Керівник напрямку зв'язків з інвесторами NEQSOL Holding B.V. та перший заступник генерального директора ОГХК Рішад Алієв підкреслив, що після приватизації та стабілізації роботи минулого року підприємство цього року наростило виробництво: у першому півріччі 2026 року було вироблено понад 84% від всієї продукції за 2025 рік, вдалося повернути клієнтів у США, Мексиці та країнах Європейського Союзу.

Однак компанія стикається з низкою проблем, які впливають на її діяльність, зокрема, з обмеженнями експорту: основні продукти, які формують близько 50% валової вартості, компанія наразі не може продавати на зовнішніх ринках в повному обсязі. Зокрема йдеться про обмеження на експорт рутилу та циркону, які були введені після приватизації.

Алієв зазначив, що після завершення приватизації ОГХК недоотримала близько $35 млн валютних надходжень через неможливість реалізувати продукцію.

"Ці гроші компанія могла заробити і інвестувати їх як у модернізацію виробництва, так і у збільшення обсягів виробництва", – сказав він.

За його словами, скасування обмежень на продаж рутилового та цирконового концентрів також позитивно вплинуло б на можливість участі NEQSOL Holding в аукціоні з продажу Демурінського гірничо-збагачувального комбінату (Дніпропетровська обл.), який Фонд держмайна призначив на 20 жовтня, бо наразі остаточного рішення у цьому питанні немає.

У свою чергу голова Фонду державного майна України Дмитро Наталуха висловив думку, що запровадження після приватизації нових форм контролю за продукцією підприємства негативно впливає на його інвестиційну привабливість, оскільки інвестор купував його на інших умовах.

Фонд заявив про готовність разом із бізнесом та відповідальними державними органами шукати збалансовані рішення для врегулювання питання.

Крім того, було зазначено, що ОГХК стикається з логістичними труднощами щодо експорту продукції Вільногірського гірничо-металургійного комбінату (ВГМК) до США. Через обстріли та проблеми з роботою одеського напрямку, компанія розглядає альтернативні маршрути перевезення продукції залізницею до Румунії або Польщі з подальшим завантаженням на судна. Зі слів директора з операційної діяльності АТ "ОГХК" Валерія Захаренка, компанія витрачає на такі перевезення мільйони доларів на рік.

"Тому це велика проблема для нас. Збільшення собівартості перевезення одної тони продукції, наприклад, в два рази, зменшує нашу маржинальність до нуля", – пояснив Захаренко.

Серед інших факторів, які впливають на роботу підприємства, були названі нестача працівників, близькість до лінії фронту та вартість електроенергії.

СЕО ОГХК Дімітрі Каландадзе зауважив, що компанії наразі необхідно стабілізувати виробництво та вийти на планові потужності, провести модернізацію, а надалі перейти від експорту сировини до її глибшої переробки та створення в Україні продукції з більшою доданою вартістю.

Директор з операційної діяльності повідомив, що підприємство планує незабаром розпочати видобуток сировини на Юрській ділянці "ІІ черги" у Житомирській області, тоді як на "І черзі" наразі діють три кар'єри.

Серед інших перспективних напрямів видобутку компанія також розглядає Букінську ділянку.

Як повідомлялось, ОГХК у січні-червні поточного року наростило чистий збиток у 2,5 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 745,4 млн грн, тоді як виручка за цей період зріс на 34,8% – до 1 млрд 117,1 млн грн.

У 2025 році ОГХК отримало чистий збиток 2 млрд 118,2 млн грн проти чистого прибутку 17,1 млн грн роком раніше, а його виручка скоротилася на 47% – до 1 млрд 510,8 млн грн.

"Фінансові результати 2025 року були негативні, збиткові, але в значній мірі це пов'язане з переводом компанії на міжнародні засади фінансового обліку. І з списанням пасивів, які були на бухгалтерських рахунках компанії ", – пояснив Алієв.

У жовтні 2024 року ТОВ "Цемін Україна", що входить до групи NEQSOL Holding, придбало ОГХК на приватизаційному аукціоні за майже 4 млрд грн. Після завершення необхідних регуляторних процедур у червні 2025 року компанія офіційно перейшла у власність нового інвестора. Відтоді ОГХК працює у складі міжнародної групи NEQSOL Holding, яка розвиває бізнес у кількох країнах і галузях.

ОГХК має два філіали – Вільногірський гірничо-металургійний комбінат (ВГМК, Дніпропетровська обл.) та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат (ІГЗК, Житомирська обл.). Основна діяльність ОГХК – добування титанових руд відкритим способом, а також виробництво та оптова торгівля концентратами титанових руд (цирконовий, ільменітовий, рутиловий, дистен-сілліманітовий, ставролітовий і кварцовий пісок).