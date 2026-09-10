Сумський ТРЦ "Мануфактура" припинив роботу через пошкодження внаслідок атаки БпЛА

Торгово-розважальний центр "Мануфактура" в Сумах отримав значні пошкодження внаслідок російської атаки, його роботу призупинено.

"Внаслідок атаки БпЛА ТРЦ "Мануфактура" зазнав значних ушкоджень (…) У зв'язку з пошкодженнями роботу ТРЦ тимчасово призупинено на невизначений термін. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків та відновлення", – йдеться у повідомленні на сторінці ТРЦ у Facebook.

ТРЦ також висловив співчуття родинам і близьким загиблих і постраждалих внаслідок атаки.

Як повідомлялося, внаслідок атаки БпЛА на ТРЦ в Сумах 9 вересня загинуло троє людей, 14 поранені.

ТРЦ "Мануфактура" відкрився в Сумах у 2013 році. Загальна площа об'єкту – 26 тис. кв. м, торгова – 19,5 тис. кв. м.