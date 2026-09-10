Підприємство в Дніпрі, яке потрапило під обстріл, виявилось "Олейною" корпорації Bunge – мер

Російські окупанти атакували Дніпропетровський олійноекстракційний завод компанії "Бунге" з Сент-Луїса (штат Міссурі, США), де виробляється популярна марка олії "Олейна", повідомив міський голова Борис Філатов.

"Стосовно останнього обстрілу. Медіа пишуть, що росіяни обстріляли в Дніпрі "підприємство харчової промисловості"… Все місто бачить, що це – "Олейна". Підприємство, яке обстрілювали вже неодноразово. Всі знають, що це американська власність, яка належить корпорації Bunge… Там особисто був нещодавно сенатор Блюменталь!" – написав Філатов в Телеграм у четвер.

Він зазначив, що завод був атакований російськими баражуючими боєприпасами "Бандероль" і наголосив, що окупантам байдуже "на американців, їх власність, та занепокоєння сенаторів". Філатов закликав "підключати МЗС та волати про це на весь світ".

Раніше в четвер очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що російські окупанти повторно атакували підприємство в м.Дніпро, внаслідок чого двоє людей загинули, ще двоє дістали поранень. В Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок влучання пошкоджено підприємство харчової промисловості, поряд з яким спалахнула пожежа, яку ліквідували рятувальники.

Як повідомлялося, на початку січня Філатов зазначив, що у результаті атаки дронів на дороги міста Дніпра вилилося 300 тонн олії, виробленої на одному із заводів одного з провідних зернотрейдерів світу Bunge.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що неодноразові спроби РФ завдати ударів по підприємству з виробництва соняшникової олії американської компанії Bunge у Дніпрі є частиною системних атак РФ на американський бізнес в Україні. За його словами, ця атака не була помилкою і мала навмисний характер, оскільки російські війська намагалися завдати удару по цьому об'єкту неодноразово.

Bunge – одна з найбільших у світі агропромислових компаній, що входить до так званої "великої четвірки" (ABCD) глобальних зернотрейдерів разом із Cargill, ADM та Louis Dreyfus.

В Україні Bunge працює з 2002 року і входить до лідерів експортерів зерна та виробників соняшникової олії. Основними активами компанії в країні є дочірнє підприємство "Сантрейд", мережа елеваторів, термінал у Миколаївському морському порту, а також Дніпропетровський олійноекстракційний завод, де виробляється популярна марка олії "Олейна". Окрім цього, у 2025 році компанія отримала дозвіл на придбання Вінницького олійноекстракційного заводу (ViOi), що ще більше розширило виробничі можливості на українському ринку.