Глава НБУ заперечує надання рекомендацій наглядраді Сенсу щодо радника Веселого, вимагає термінового засідання ТСК

Голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний спростував інформацію про надання рекомендацій чи вказівок наглядовій раді Сенс Банку щодо призначення Василя Веселого радником з питань взаємодії з органами влади та закликав тимчасову слідчу комісію (ТСК) невідкладно провести засідання за його власної участі.

"Категорично заперечую надання будь-яких рекомендацій з кадрових питань наглядовій раді Сенс Банку. Я не надавав жодних рекомендацій щодо призначення Василя Веселого радником наглядової ради, не презентував його наглядовій раді, не надавав вказівок членам наглядової ради щодо цього або будь-яких інших кадрових рішень і не чинив жодного тиску на голову чи членів наглядової ради Сенс Банку. Твердження про протилежне не відповідають дійсності", – написав очільник НБУ у Facebook в четвер.

Пишний наголосив, що підтверджує факт знайомства з Веселим, про що вже зазначав раніше у відповіді на запитання голови ТСК.

Голова Нацбанку заявив про готовність особисто прибути на засідання ТСК для надання пояснень та закликав комісію розглядати подібні питання у його присутності.

У відповідь голова ТСК, народний депутат Ярослав Железняк повідомив про готовність провести повторне засідання з очільником НБУ, зауваживши, що про дату та час проведення слухань, які очікуються наступного тижня, учасників повідомлять заздалегідь.

Як повідомлялося, засідання ТСК за участі Пишного вже проходило 2 вересня. Тоді він заявив, що знайомий з Веселим, коли той працював в "Укрпошті", проте не мав з ним близьких стосунків. Крім того, очільник НБУ заявляв, що не спілкувався із Веселим щодо питаннь фінансів та банківського сектору.

На засідання ТСК 10 вересня ексголова наглядової ради Сенс Банку Шевкі Аджунер під час виступу на ТСК заявив, що Пишний рекомендував кандидатуру Веселого для покращення комунікації банку зі стейкхолдерами та органами державної влади після націоналізації установи.