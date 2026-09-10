Наглядова рада "Нафтогазу" оголошує конкурс на голову правління компанії

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" ухвалила провести відкритий конкурс на посаду голови правління, повідомляє компанія в телеграм у четвер.

Згідно з повідомленням, до підготовки та проведення конкурсу залучать міжнародну компанію з пошуку керівників вищої ланки, а сам відбір відбуватиметься за підтримки та в координації з Європейським банком реконструкції та розвитку.

"Конкурс має забезпечити прозорий і незалежний відбір за професійними якостями кандидатів – відповідно до стандартів корпоративного управління ОЕСР та очікувань міжнародних партнерів "Нафтогазу", – наголошує компанія.

Уточнюється, що на час проведення конкурсу обов'язки голови правління продовжить виконувати Сергій Федоренко.

Як повідомлялося, після відставки з посади прем'єрки Юлія Свириденко отримала пропозицію від президента України Володимира Зеленського стати послом України в США, але, за даними ЗМІ, відмовилася. Тоді виникла ідея, щоб вона очолила НАК "Нафтогаз України".

Як зазначав всередині серпня в коментарі Енергореформі координатор сектору "Енергетика та клімат" Ukraine Facility Platform та експерт у сфері корпоративного управління Олександр Візір, на той час, найімовірніше, щодо цього питання тривали перемовини з незалежними членами НР компанії, яка й має повноваження призначати голову правління чи виконувача його обов'язків.

За словами Візіра, сумнів у членів НР може викликати норма закону про запобігання корупції (ст.26): вона передбачає заборону ексчиновникам упродовж року обіймати керівні посади в компаніях, на діяльність яких вони раніше мали вплив.

Зі свого боку ексчленкиня національного регулятора НКРЕКП Ольга Бабій в коментарі "Енергореформі" зазначила, що Свириденко "для "Нафтогазу" – ідеальне рішення". Вона також звернула увагу на ймовірність конфлікту інтересів в значенні ст. 26 закону про запобігання корупції, але припустила: якщо рішення були колегіальні і не було прямих особистих рішень, то конфлікт інтересів може бути відсутній.

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький наприкінці серпня зазначив, що вважає ідеальним форматом, якби нового голову правління НАК "Нафтогаз України" призначили після осінньо-зимового періоду 2026/27 (ОЗП).

Свириденко, яка була прем'єр-міністром України з липня 2025 року по липень 2026 року, 10 вересня призначено президентом KSE Business School.

Головою наглядової ради "Нафтогазу" є Данкан Найтінгейл, незалежними членами – Роберт Слешинський, Ерік Расмуссен, Тор Мартін Анфіннсен, представниками держави – Анна Артеменко, Костянтин Мар'євич та Олесій Соболев, призначений кілька днів тому. Таким чином, НР "Нафтогазу" повністю сформовано.