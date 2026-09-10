Уряд запровадив європейські підходи до визначення допустимих рівнів залишків ветпрепаратів у продуктах

Кабінет міністрів запровадив європейські підходи до визначення допустимих рівнів залишків ветеринарних препаратів у м'ясі, молоці, яйцях та інших харчових продуктах тваринного походження

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 9 вересня, повідомила пресслужба Міністерства економіки та довкілля.

Документ визначає процедуру подання наукових даних про фармакологічно активні речовини та оцінювання їхнього потенційного впливу на здоров'я людини.

Порядок, зокрема, встановлює чіткі вимоги до подання заяв і наукового досьє на фармакологічні речовини, а також передбачає проведення наукової оцінки ризиків, пов'язаних із можливими залишками ветеринарних препаратів у харчових продуктах.

Максимально допустимі рівні залишків таких речовин визначатимуть на основі наукової оцінки ризиків для здоров'я людини.

Нові правила мають забезпечити прозору та науково обґрунтовану систему контролю безпечності продукції тваринного походження та наблизити українські вимоги до законодавства ЄС.

Порядок гармонізує українське законодавство з положеннями Регламенту ЄС №470/2009. Для українських виробників та експортерів це також створює більш зрозумілі та наближені до європейських правила роботи з харчовими продуктами тваринного походження.