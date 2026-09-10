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Економіка

"Укрнафта" підтвердила удар БпЛА по своїй АЗС в Києві, заперечила наявність постраждалих серед персоналу та гостей

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"Укрнафта" підтвердила удар БпЛА по своїй АЗС в Києві, заперечила наявність постраждалих серед персоналу та гостей
Фото: Укрнафта

АТ "Укрнафта" підтвердило удар російського БпЛА по АЗС своєї мережі в Києві в четвер, водночас зазначила, що серед клієнтів та персоналу постраждалих немає.

"Посеред дня росіяни вдарили реактивним дроном по АЗК UKRNAFTA у Києві. Відповідно до правил безпеки, клієнти та персонал під час тривоги завчасно залишили територію АЗК, тому, на щастя, не постраждали", – написав голова правління "Укрнафти" Богдан Кукура у Facebook.

За його словами, попередньо зафіксовано пошкодження капітальних будівель та обладнання.

"Це чергова російська атака на цивільну інфраструктуру UKRNAFTA, яка щодня забезпечує людей пальним та необхідними товарами. Жодної військової мети в таких ударах немає. Це терор і залякування мирного населення", – наголосив СЕО "Укрнафти".

За його словами, пошкоджене обладнання буде відновлено, АЗС продовжить роботу.

Як повідомлялося, за інформацією міського голови Києва Віталія Кличка, у четвер вдень у Голосіївському районі БпЛА впав на територію АЗС, внаслідок чого троє людей постраждали і загорівся один автомобіль.

Джерела Енергореформи вказували, що це була АЗС "Укрнафти".

#удар #азс #укрнафта
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