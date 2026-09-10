Голова НБУ Пишний рекомендував призначити Веселого радником Наглядової ради Сенс Банку

Ексголова Наглядової ради Сенс Банку Шевкі Аджунер на засіданні тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради заявив, що голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний особисто рекомендував кандидатуру Василя Веселого на посаду радника наглядової ради з питань взаємодії з органами державної влади.

"Я познайомився з Василем Веселим у результаті обговорень, які у мене були з представником регулятора НБУ щодо потреби покращити комунікацію між державою та стейкхолдерами... якщо голова Національного банку радить таку людину, то пояснює, чому саме вона буде гарно виконувати функції... мені пояснили, що пану Веселому можна довіряти як комунікатору банку зі стейкхолдерами", – сказав Аджунер.

Він уточнив, що перша розмова про пошук такої людини та подальше особисте знайомство з кандидатом відбулися у приміщенні Нацбанку на поверсі керівництва за участі Пишного. Також, Аджунер не впевнений, проте припускає що там міг бути присутній заступник голови НБУ Дмитро Олійник. Рекомендацію найняти радника Аджунер пояснив тим, що тодішній склад наглядової ради з п'яти осіб не мав можливості приділяти достатньо уваги налагодженню постійної комунікації з державними інституціями після націоналізації установи.

За словами експосадовця, після рекомендацій кандидатуру Веселого винесли на розгляд іншим членам ради, які провели з ним співбесіду та узгодили умови контракту без участі Аджунера задля забезпечення незалежності ухвалення рішення. Спочатку з радником підписали стандартну угоду на випробувальний термін у три місяці, після чого його продовжили ще на 12 місяців.

Аджунер наголосив, що Веселий виконував функцію одностороннього каналу комунікації щодо стану справ у банку і не мав жодного впливу на операційні або фінансові рішення фінустанови. За його оцінкою, основними напрямами роботи радника були зв'язки з Міністерством фінансів, зокрема із заступником міністра Юрієм Драганчуком, та Офісом президента, тоді як з Нацбанком комунікація відбувалася переважно у формальному регуляторному форматі.

Крім того, колишній очільник награди повідомив ТСК, що залишив посаду не за власною відставкою, а через блокування діяльності ради після припинення її кворуму в липні, коли держава знехтувала можливістю продовження повноважень чинних незалежних членів і розпочала процес формування повністю нового складу. Він також додав, що конкурсна комісія відхилила його заяву на участь у новому відборі.

Аджунер очолював представництво Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) в Україні з червня 2013 року по червень 2018 року. Після цього уряд у другій половині 2018 року призначив його членом наглядових рад державних компаній "Укренерго" та "Укрзалізниця", які Аджунер згодом очолив.

У травні 2019 року Кабмін також ввів ексглаву представництва ЄБРР до наглядової ради Ощадбанку. Аджунера і в цьому випадку обрали головою наглядової ради. Одним з рішень цієї ради стало перезатвердити Пишного на посту голови правління Ощадбанку без проведення конкурсу.

Але Національний банк України за керівництва Якова Смолія у серпні відхилив кандидатури 5 із 9 членів наглядової ради Ощадбанку, включно із Аджунером. НБУ наголосив, що той одночасно очолював наглядові ради двох великих клієнтів та позичальників Ощадбанку, що створювало прямий конфлікт інтересів. Аджунер оскаржив рішення регулятора, і у травні 2021 року остаточно виграв у Верховному суді, хоча на той момент наглядова рада Ощадбанку вже працювала в іншому складі, а банк з листопада 2020 року очолював відібраний на конкурсі Сергій Наумов.

Пишний очолив Нацбанк у жовтні 2022 року.

Аджунер став членом та очолив наглядову раду у липні 2023 року та перебував в її складі до червня 2025 року. В цей раз Нацбанк погодив його на цій посаді.