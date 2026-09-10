IDS Ukraine розраховує на збереження чинного менеджменту після конкурсу АРМА – гендиректор Ткачук

Призначення нового управителя корпоративних прав IDS Ukraine стосується суто акцій і не має впливати на щоденну операційну діяльність компанії, яка розраховує зберегти чинну управлінську команду, повідомив генеральний директор групи Марко Ткачук в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Логіка обов’язкового призначення управителя за наявних умов залишається незрозумілою. Головна мета арешту активів полягає у збереженні їх економічної вартості. Призначення управителя стосується суто корпоративних прав і акцій. Воно не має впливати на щоденні операційні процеси підприємств", – зазначив СЕО.

За його словами, українська управлінська команда забезпечує стабільний розвиток компанії, зберігає понад 3 тис. робочих місць, сплачує податки та інвестує у виробництво. При цьому всіх акціонерів повністю відсторонено від управління та доходів із 2022 року, а виплату дивідендів заблоковано.

Керівник компанії висловив сподівання, що група працюватиме в штатному режимі під управлінням поточного менеджменту, а рішення ухвалюватимуться чітко в межах закону.

Як повідомлялося, 7 вересня ТОВ "КУА "Укркапітал" запропонувало на електронному аукціоні "Прозорро" найнижчу ціну за послуги управителя арештованими активами IDS Ukraine – 0,01% чистого прибутку, обійшовши чотирьох інших учасників. Наразі Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), оцінює цю пропозицію перед укладенням договору.

Раніше в IDS Ukraine виступали проти проведення конкурсу, оскільки понад 50% акцій компанії належать підтвердженим міжнародним інвесторам, зокрема родині Патаркацишвілі (34,83%) та уряду Грузії (7,73%). Як повідомляє The Guardian, британські співвласники з родини Патаркацишвілі заявили про намір звернутися до міжнародних судів у разі передання активу управителю через АРМА або його націоналізації.

Водночас у ВАКС триває розгляд позову Мін’юсту про стягнення корпоративних прав підприємств групи в дохід держави, а НАБУ розслідує можливі неправомірні дії службових осіб АРМА під час процедур щодо IDS Ukraine за заявою New World Value Fund Limited.