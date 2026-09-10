Уряд встановив єдині правила перевірки технічного стану обладнання для застосування ЗЗР

Кабінет міністрів України встановив єдині правила та процедуру перевірки технічного стану обладнання для застосування засобів захисту рослин (ЗЗР).

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 9 вересня, повідомила пресслужба Міністерства економіки та довкілля.

Прийняття постанови є частиною гармонізації українського законодавства із законодавством Європейського Союзу, зокрема, Директивою 2009/128/EC, яка передбачає регулярні перевірки професійного обладнання для застосування ЗЗР та функціонування відповідних систем контролю і сертифікації.

Документ визначає процедуру проведення технічного огляду обладнання для застосування ЗЗР. Для його власників передбачено перехідний період, протягом якого вони зможуть зареєструвати обладнання та пройти технічний огляд.

Технічний огляд обладнання здійснюватимуть уповноважені приватні особи, які відповідатимуть встановленим вимогам. При цьому держава контролюватиме їхню роботу, дотримання процедур та достовірність результатів огляду.

Крім того, документ передбачає зміни до порядку реєстрації сільськогосподарської техніки та інших механізмів. Зокрема, запроваджується обов'язкова реєстрація причіпного та навісного обладнання для застосування ЗЗР.

Очікується, що це дасть змогу сформувати єдину систему обліку такого обладнання, забезпечити його ідентифікацію та посилити контроль за технічним станом і безпечністю використання.

Порядок набере чинності одночасно із законом "Про державне регулювання сфери захисту рослин" 17 січня 2028 року.