До водойм Прикарпаття випущено понад 56 тис. мальків струмкової форелі

До водойм Івано-Франківської області випущено понад 56 тис. мальків струмкової форелі, повідомило Державне агентство з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

"Проведений захід є не лише внеском у відтворення рибних запасів, а й свідченням системної державної роботи зі збереження унікальної іхтіофауни Карпатського регіону", – зазначив голова Держрибагентства Ігор Клименок.

До річки Бистриця Надвірнянська, зокрема, вселено 30 314 екз. струмкової форелі, ще 26 069 мальків цього виду – у річку Пістиньку. Роботи з поповнення водойм новими поколіннями аборигенних видів риб проводяться за рахунок коштів державного бюджету.

Середня наважка рибопосадкового матеріалу, вирощеного рибоводним форелевим заводом "Лопушно" Держрибагентства, становила 3,18 г.

Струмкова форель (пструг) є аборигенним видом риби з родини лососевих. Її поширення в українських водоймах зумовлене наявністю прохолодних, чистих і прозорих вод зі швидкою течією та кам'янистим дном.