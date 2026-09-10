Експрем'єрка Свириденко очолила KSE Business School

Юлію Свириденко, яка була прем'єр-міністром України з липня 2025 року по липень 2026 року, призначено президентом KSE Business School з цього четверга, повідомив президент університету "Київська школа економіки" (KSE) Тимофій Милованов у Facebook.

"Я щасливий. Вчора обговорював цю новину з деякими послами. Вони кажуть KSE – що далі, то сильніша. Україна заслуговує на бізнес-школу світового рівня. І тепер це станеться. Ми разом з Юлією Свириденко зробимо прекрасні неймовірні речі", – зазначив він.

За даними Милованова, KSE наразі є "номером один" по конкурсному балу вступників: кожен третій вступник має 200 балів з НМТ, а кожен одинадцятий – олімпіадник.

Президент KSE також заявив, що в університету також є "найбільший і найвпливовіший дослідницький інститут в країні".

"Тепер ми фокусуємось і на бізнес-школі", – наголосив Милованов.

Він нагадав, що у часи прем'єрства Свириденко викладала у KSE, що опозиція вважала конфліктом інтересів та стверджувала, що університет брав Свириденко на роботу лише заради її посади. "І поки інші шукають зраду, ми показуємо прикладом як можна і треба розвивати університет під час війни. Наша модель дуже чесна й проста: ми шукаємо і залучаємо найкращих в Україні", – зазначив президент KSE, який сам з серпня 2019 року по березень 2020 року працював в уряді на посаді міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.