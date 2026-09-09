Уряд затвердив спрямування 5% коштів теплогенеруючих та теплопостачальних підприємств на оплату е/е – Шмигаль

Кабінет міністрів України затвердив пропорціональний розподіл коштів теплогенеруючих та теплопостачальних підприємств з урахуванням обов'язкового 5-відсоткового спрямування доходу на оплату електричної енергії, повідомив перший віцепрем'єр-міністр енергетики України Денис Шмигаль у середу ввечері.

Зокрема, 60% коштів підприємств спрямовується на розрахунки за природний газ, 5% – на погашення заборгованості за електричну енергію та пов'язані послуги і 35% – залишається у власному розпорядженні для здійснення поточних платежів.

"Це один із кроків з оздоровлення енергетичного ринку та зменшення заборгованості таких підприємств перед постачальником "останньої надії", оператором системи передачі та операторами систем розподілу", – написав Шмигаль у Телеграмі.

Окрім запровадження мінімальної частки коштів, що спрямовується на розрахунки за електричну енергію, передбачено також впровадження прозорого механізму пропорційного розподілу коштів між учасниками ринку електричної енергії залежно від обсягу заборгованості.

"Це дозволить забезпечити стабільні та передбачувані розрахунки, зменшить рівень заборгованості, підвищить фінансову дисципліну підприємств та покращить фінансовий стан учасників ринку електричної енергії в умовах підготовки до осінньо-зимового періоду", – доповнив перший віцепрем'єр.

Джерело: https://t.me/Denys_Smyhal/13042