Уряд виділив 2,3 млрд грн на виплату 23 тис. родин допомоги для відновлення пошкодженого житла

Уряд своїм розпорядженням №884 від 3 вересня виділив 2,3 млрд грн із резервного фонду державного бюджету на виплату компенсацій людям, чиє житло постраждало внаслідок російських атак, допомогу отримають понад 23 тис. родин в Україні, повідомила пресслужба Мінрегіону.

На запит агентства "Інтерфакс-Україна" міністерство пояснило, що цей транш на ремонти не є цільовим для окремої громади (в тексті постанови окремо виділена Вишнева територіальна громада Бучанського р-ну Київської обл., яка постраждала 6 липня 2026 року внаслідок масованої ракетно-дронової атаки – ІФ-У), а враховує також інтереси мешканців Дмитрівської та всіх інших громад.

"Допомога доступна всім постраждалим, а розподіл коштів між заявниками у програмі "єВідновлення" відбувається автоматично, відповідно до черговості поданих і погоджених заяв. Черга є динамічною та змінюється залежно від надходження нових заяв і доступного фінансування", – підкреслили у пресслужбі.

Виділені 2,3 млрд грн розподілять за двома напрямами: понад 1,4 млрд грн – на дрібні ремонти (категорія А), понад 850 млн грн – на капітальні ремонти (категорія Б).

Міністерство уточнило, що розрахунок додаткової потреби у фінансуванні допомоги на відновлення пошкодженого житла проводився на основі статистичних даних про виплати за попередні періоди роботи програми.

Додатково виділені 2,3 млрд грн дадуть змогу забезпечити виплатами всіх заявників, чиї компенсації за пошкоджене житло вже погоджені та які очікують на кошти, наголосило відомство.

Загалом з початку дії програми "єВідновлення" місцеві комісії погодили понад 166 тис. заяв на компенсацію за пошкоджене житло, зокрема 15 246 заяв за останні три місяці, майже 160 тис. родин вже отримали кошти.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила понад 170 тисяч та зруйнувала понад 48 тис. об'єктів. Майже 190 тис. з них – житлові будинки.

Вже понад три роки "єВідновлення" допомагає українцям відновлювати пошкоджене житло та придбавати нові оселі замість зруйнованих.